Прокуратура добилась возврата в бюджет Пермского края незаконно выданной субсидии в размере 1,9 млн руб

В ходе проверки было установлено, что ведомством в 2015 году ООО «ЭКАТ», имеющему неисполненную задолженность по уплате страховых взносов в пенсионный фонд и фонд социального страхования РФ, была незаконно предоставлена субсидия из бюджета Пермского края в размере 1,9 млн руб.



С целью устранения нарушений закона заместителю председателя правительства — министру промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края — внесено представление, в котором также потребовано обратиться в суд к получателю субсидии, выданной с нарушением законодательства, взыскать и возвратить указанную сумму. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования 4 должностных лица министерства привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, во исполнение требований прокурора министерство подало в суд соответствующее исковое заявление. Решением Арбитражного суда Пермского края исковые требования Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края удовлетворены в полном объеме. В настоящее время после вступления судебного акта в законную силу ООО «ЭКАТ» вернуло в региональный бюджет 1,9 млн руб.