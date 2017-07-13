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11:08 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Дональд Трамп рассказал о встрече с Владимиром Путиным

Президент США Дональд Трамп в интервью Reuters рассказал о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся на прошлой неделе.

Источник: AP 2017
Я был очень жестким с Владимиром Путиным.
Дональд Трамп

Господин Трамп при этом добавил, что отношения двух президентов «очень важны». По мнению президента США, они могли бы поспособствовать «спасению многих жизней, например как в случае с перемирием (в Сирии.— “Ъ”)».

Напомним, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись 7 июля «на полях» саммита G20 в Гамбурге. Встреча продлилась более двух часов. По ее итогам стороны объявили о достжении договоренностей по Сирии, Украине, кибербезопасности и обмену послами.

Комментарии
2
Руслан Филиппов
Два самых влиятельных и могущественных человека на земле в данный момент.
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Андрей .
Уважаемый мистер Дональд, почаще прилетайте к нам в Россию. Нам просто некогда решать ваши вопросы и проблемы.
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