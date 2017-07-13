Активисты под ВР жгут файеры и требуют снятия неприкосновенности с Добкина

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Как передает корреспондент УНИАН, около 100 мужчин заняли часть проезжей части на улице Грушевского возле парламента. Они держат флаги. Эти люди одеты в футболки с надписью «Национальный корпус». Они тоже жгут файеры.

Движение по улице Грушевского в направлении Европейской площади частично затруднено.

Напротив центрального входа в здание Верховной Рады, на площади Конституции, разместились еще около 200 человек. Они держат флаги с символикой частности «Правого сектора», ВО «Свобода» и «Движения новых сил».

Часть из них также требует снятия неприкосновенности с депутатов. Они принесли с собой банках с «законсервированными» фото некоторых депутатов, по которым прокуратура направила в ВР представление на снятие неприкосновенности.

Активисты требуют также принятие нового закона о выборах, проведения досрочных выборов в парламент и отмены неприкосновенности вообще.

Охрана здания Верховной Рады значительно усилена десятками правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, 12 июля Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы парламента принял заключение относительно правильности представления Генеральной прокуратуры о снятии неприкосновенности с Добкина, но недостаточной мотивированности о возможности его задержания и ареста.

В заключении комитета говорится, что представление о даче согласия на привлечение Добкина к уголовной ответственности «является достаточным с точки зрения представленных материалов, законным и мотивированным, поскольку инициировано и представлено надлежащим субъектом представления», при этом представление «имеет определенные недостатки в части обоснования». Это заключение комитета направляется председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

В то же время комитет признал «недостаточно мотивированным» представление о даче согласия на задержание Добкина и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста). Представление признано «законным, поскольку инициировано и представлено надлежащим субъектом представления, но недостаточно мотивированным и обоснованным». Эти выводы комитета также направляются председателю ВР.