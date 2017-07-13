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11:16 (мск), источник: УНИАН

Активисты под ВР жгут файеры и требуют снятия неприкосновенности с Добкина

Активисты под зданием Верховной Рады жгут файеры и требуют снятия неприкосновенности с народного депутата от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Как передает корреспондент УНИАН, около 100 мужчин заняли часть проезжей части на улице Грушевского возле парламента. Они держат флаги. Эти люди одеты в футболки с надписью «Национальный корпус». Они тоже жгут файеры.

Движение по улице Грушевского в направлении Европейской площади частично затруднено.

Напротив центрального входа в здание Верховной Рады, на площади Конституции, разместились еще около 200 человек. Они держат флаги с символикой частности «Правого сектора», ВО «Свобода» и «Движения новых сил».

Часть из них также требует снятия неприкосновенности с депутатов. Они принесли с собой банках с «законсервированными» фото некоторых депутатов, по которым прокуратура направила в ВР представление на снятие неприкосновенности.

Активисты требуют также принятие нового закона о выборах, проведения досрочных выборов в парламент и отмены неприкосновенности вообще.

Охрана здания Верховной Рады значительно усилена десятками правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, 12 июля Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы парламента принял заключение относительно правильности представления Генеральной прокуратуры о снятии неприкосновенности с Добкина, но недостаточной мотивированности о возможности его задержания и ареста.

В заключении комитета говорится, что представление о даче согласия на привлечение Добкина к уголовной ответственности «является достаточным с точки зрения представленных материалов, законным и мотивированным, поскольку инициировано и представлено надлежащим субъектом представления», при этом представление «имеет определенные недостатки в части обоснования». Это заключение комитета направляется председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

В то же время комитет признал «недостаточно мотивированным» представление о даче согласия на задержание Добкина и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста). Представление признано «законным, поскольку инициировано и представлено надлежащим субъектом представления, но недостаточно мотивированным и обоснованным». Эти выводы комитета также направляются председателю ВР.

Представление на Добкина было внесено в парламент 29 июня. Прокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

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Активисты под ВР жгут файеры и требуют снятия неприкосновенности с Добкина
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