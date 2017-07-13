Депутат Дроздов пригласил Парыгину съездить вдвоем в Новосибирск
Сегодня, 13 июля, прошло заседание
Сегодня, 13 июля, прошло заседание
«Если мы хотим получать зарплаты, премии из бюджета, то нужно не превращаться в Тару, Исилькуль и Москаленки и оставаться городом. Это некорректно, непрофессионально, не
Вышесказанное стало аргументом Дроздова в предложении увеличить рассрочку для выплаты задолженностей юрлицам и предпринимателям по аренде за землю, которая была перерасчитана за период с 2015 года и в разы возросла.