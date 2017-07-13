Депутат Дроздов пригласил Парыгину съездить вдвоем в Новосибирск

«Если мы хотим получать зарплаты, премии из бюджета, то нужно не превращаться в Тару, Исилькуль и Москаленки и оставаться городом. Это некорректно, непрофессионально, не по-человечески сравнивать Омск с Новосибирском. Я неделю назад оттуда приехал, три дня там был. Готов с вами, Инна Александровна (Парыгина — ред.), вместе туда поехать, показать вам Новосибирск. Мы настолько отстали, вы даже не представляете, мы не догоним никогда. С таким подходом, с таким отношением бесполезно это все», — заявил депутат Сергей Дроздов.