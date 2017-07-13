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12:18 (мск), источник: УНИАН

Добкин сообщил, что взял с собой в парламент «тревожный чемоданчик»

Народный депутат от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин сообщил, что взял сегодня с собой в парламент «тревожный чемоданчик».

Источник: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос о том, что коалиция якобы готова голосовать за снятие с него неприкосновенности и за арест, и взял ли он с собой в связи с этим какие-то вещи, Добкин сказал: «Да, у меня в машине лежит “тревожный чемоданчик”, потому что я уже знаю, что необходимо чтобы было с собой».

Он добавил, что среди необходимых вещей — спортивный костюм и кроссовки.

На ироническое уточнение журналистов, взял ли он с собой сухари, депутат ответил, что сухари ему они и принесут.

Касательно сегодняшнего голосования о снятии с него неприкосновенности, Добкин подчеркнул, что готов к любому результату. По его словам, он будет и сам голосовать за снятие с себя неприкосновенности.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада в 17.00 рассмотрит вопрос о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина, подозреваемого в сговоре группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове стоимостью более 220 млн грн.

12 июля Комитет ВР по вопросам Регламента и организации работы парламента признал мотивированным представление Генпрокуратуры о снятии с Добкина неприкосновенности, но недостаточной мотивированным представление о возможности его задержания и ареста.

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