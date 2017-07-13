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11:53 (мск), источник: Вести - Омск

Губернатор Омской области Виктор Назаров побывал с рабочим визитом в Муромцевском районе

На повестке дня у главы региона были оценка дорожных работ на трассе Омск-Муромцево, начало строительства новой школы в поселке Петропавловка и посещение фестиваля «Муромцевская Ривьера».

Источник: Вести - Омск

Трасса Омск-Муромцево. Плановый ремонт дорожного покрытия. Протяженность участка — почти 7 километров. Но фронт работ большой. Необходимо реконструировать основание магистрали, уложить новый асфальт.

Небольшая пауза в работе дорожных служб — повод оценить масштабы ремонта. На восстановление автомобильной дороги из бюджета области выделено 63 миллиона рублей. Нареканий нет, сроки сдачи будут соблюдены.

Следующая остановка — село Петропавловка. Начало возведения новой школы-интерната. Расходы на строительство объекта — а это почти 200 миллионов рублей — взял на себя меценат — уроженец поселка. Не обошлось без помощи региональных властей. Правительство Омской области обеспечит здание коммуникациями.

Символический жест: губернатор Виктор Назаров и инвестор оставляют автографы на первой свае будущей школы. Площадь учреждения составит 4600 квадратных метров. В здании будет все необходимое: от современных классов и библиотеки до бассейна и учебного тира. Первый шаг в строительстве сделан.

Также глава региона посетил фестиваль «Муромцевская ривьера». Ознакомился с работами мастеров-ремесленников и художников. В завершении рабочей поездки Виктор Назаров провел совещание с жителями. Озвучил планы Правительства Омской области на этот год. Среди которых — ремонт и реконструкция дорог района. Только на эти цели из региональной казны будет направлено свыше 200 миллионов рублей.

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