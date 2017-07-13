Губернатор Омской области Виктор Назаров побывал с рабочим визитом в Муромцевском районе
На повестке дня у главы региона были оценка дорожных работ на трассе
На повестке дня у главы региона были оценка дорожных работ на трассе
Трасса
Небольшая пауза в работе дорожных служб — повод оценить масштабы ремонта. На восстановление автомобильной дороги из бюджета области выделено 63 миллиона рублей. Нареканий нет, сроки сдачи будут соблюдены.
Следующая остановка — село Петропавловка. Начало возведения новой
Символический жест: губернатор Виктор Назаров и инвестор оставляют автографы на первой свае будущей школы. Площадь учреждения составит 4600 квадратных метров. В здании будет все необходимое: от современных классов и библиотеки до бассейна и учебного тира. Первый шаг в строительстве сделан.
Также глава региона посетил фестиваль «Муромцевская ривьера». Ознакомился с работами