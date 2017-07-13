Челябинский экс-омбудсмен расстался с депутатом Госдумы
Ушел к члену СПЧ.
Ушел к члену СПЧ.
Депутат Государственной думы РФ от «Справедливой России» Валерий Гартунг исключил из числа помощников бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова.
В разговоре с корреспондентом «Уралинформбюро» Гартунг признался, что разрыв рабочих отношений с Севастьяновым имеет политический контекст. «Все-таки у меня мандат партийный. Любой мой помощник, даже на общественных началах, как и Севастьянов, связан определенными партийными ограничениями. Это мешало ему заниматься своей общественной деятельностью. Да, была попытка вместе поработать — полгода показали, что это не оптимальный вариант для нас и для него», — пояснил справедливоросс.
Аналогичным суждением поделился и сам