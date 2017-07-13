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11:58 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Челябинский экс-омбудсмен расстался с депутатом Госдумы

Ушел к члену СПЧ.

Депутат Государственной думы РФ от «Справедливой России» Валерий Гартунг исключил из числа помощников бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова.

В разговоре с корреспондентом «Уралинформбюро» Гартунг признался, что разрыв рабочих отношений с Севастьяновым имеет политический контекст. «Все-таки у меня мандат партийный. Любой мой помощник, даже на общественных началах, как и Севастьянов, связан определенными партийными ограничениями. Это мешало ему заниматься своей общественной деятельностью. Да, была попытка вместе поработать — полгода показали, что это не оптимальный вариант для нас и для него», — пояснил справедливоросс.

Аналогичным суждением поделился и сам экс-омбудсмен, пояснив, что просто решил сменить сферу деятельности. «У нас с Валерием Карловичем [Гартунгом] остались отличные отношения. Я просто перешел на работу советником члена совета при президенте России по правам человека Андрея Бабушкина. Я сделал акцент на правозащитную деятельность — все-таки политика не для меня», — заявил общественник.

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