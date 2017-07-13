Овсянников направил проект генплан Севастополя на доработку

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства в четверг.

«Заседания комиссии (по рассмотрению замечаний горожан к генеральному плану) проводились в период от 31 мая до 7 июля включительно. Было проведено 15 заседаний комиссии, по итогам которой было сформировано заключение по проекту генерального плана. Из рассмотренных замечаний и предложений граждан удовлетворено порядка 83% заявлений. Отрицательные решения принимались только исходя из предпосылок градостроительного развития города, а также приоритета использования земель, установленных Земельным кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами. В результате работы всеми членами комиссии высказана позиция о необходимости направления проекта генерального плана Севастополя на доработку», — доложил директор городского департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.

После доклада врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил: «Мы отправляем заключение комиссии, в котором сформулированы все решения по всем обращениям, в адрес разработчиков для внесения изменений».

При этом глава города подчеркнул, что разработчики не будут ограничены временными рамками для внесения изменений в проект генплана.

Овсянников добавил, что в Севастополе сформирована новая комиссия, которая будет рассматривать около 2 тыс замечаний и предложений граждан к проекту генплана, которые поступили дополнительно.

«Результаты работы комиссии также будут отправлены в адрес разработчиков, чтобы принять соответствующие решения. Как только они внесут все изменения, которые им были предложены, они выйдут повторно на публичные слушания», — заключил врио губернатора.