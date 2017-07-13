Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: россиян выставили из отелей в Турции
Как убрать жирок: 7 дельных советов
СМИ узнали размер годового дохода Соломатиной и Матвиенко
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
ДНР: бойцы Украины открыто отказались сражаться на стороне ВСУ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
СМИ рассказали о новейших истребителях в составе авиаполка РФ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
8Зомби Большой двадцатки
13:55 (мск), источник: Sputnik.by

МИД об учениях: хватит искать черную кошку в темной комнате

МИНСК, 13 июл — Sputnik. МИД Беларуси советует странам Запада, продолжающим беспокоиться по поводу предстоящих в сентябре в Беларуси учениях «Запад-2017», перестать искать черную кошку в темной комнате.

Как подчеркнул начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик в четверг на брифинге в Минске, учения носят плановый характер и проводятся раз в два года.

«Еще в конце 2016 года мы официально уведомили все страны ОБСЕ о предстоящих учениях, как это и предусмотрено нашими обязательствами по венскому документу об укреплении доверия и безопасности. Не позднее 42 дней до начала учений государствам-участникам ОБСЕ будет направлена вся информация о планах учений», — сказал представитель МИД.

Мирончик напомнил, что президент Беларуси Александр Лукашенко, руководство МИД и Минобороны страны неоднократно заявляли, что предстоящие учения не несут в себе кому-либо угрозы. Кроме того, в среду на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене начальник генштаба минобороны Беларуси сделал развернутый брифинг, посвященный этим учениям. Официально на высоком уровне государствам-участникам была представлена подробная информация о замысле учений, их сценарии, силах и средствах, которые будут там задействованы.

Представитель МИД добавил, что Беларусь, хотя и не обязана, но пригласит для наблюдения за учениями представителей всех заинтересованных в этом стран.

«Поэтому озабоченность и опасения некоторых стран и политиков носят абсолютно искусственный характер и свойственны более временам холодной войны, нежели нынешней реальной ситуации. Пора прекращать искать черную кошку в темной комнате, ее там нет», — сказал Мирончик.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Денег нет, Лепса не слушаю – что делать на 'Славянском базаре'?
Убийцу Немцова приговорили к 20 годам строгого режима
Дональд Трамп рассказал о встрече с Владимиром Путиным
Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Siemens
Количество выпущенных карт «Мир» превысило 10 млн штук
Алексею Улюкаеву продлили домашний арест
Ким Чен Ын наградил создателей межконтинентальной ракеты
Набиуллина: экономика РФ находится в начале нового цикла роста
Спорт
Почему этот сезон РФПЛ будет особенным Вот-вот начнётся новый чемпионат России по футболу. Разбираемся, чего нам ждать на этот раз
Авто
Интерьер «внедорожной» Lada Vesta: получилось практично и ярко Lada раскрывает интерьер нового универсала Vesta SW Cross, менее яркую версию которого получит и обычный универсал
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Прилучный, Глинников, Заворотнюк и другие на презентации НТВ Звезды отечественного кино и телевидения собрались на презентации нового сезона канала
Недвижимость
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Предложение новостроек в Подмосковье упало до минимума
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь