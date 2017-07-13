Омские депутаты предложили сильно урезать премии заместителям мэра

Сегодня, 13 июля, на комитете по финансово-бюджетным вопросам в Горсовете Омска депутаты предложили «располовинить» премии мэра и его заместителей.

Дело в том, что неделю назад прокуратура обнародовала представление, в котором указываются размеры премий команде Вячеслава Двораковского с 2014 по первую декаду 2017 годов. Оказалось, вознаграждения сравнялись с зарплатой руководителей городской администрации.

В свою очередь, парламентарии предложили выплачивать премии в размере 50 процентов от зарплаты чиновника. А сверхпоощрения согласовывать с Горсоветом. Кроме того, они предложили изменить периодичность, платя чиновникам не чаще четырех раз в год.

Депутаты не против денежной мотивации сотрудников мэрии, но призвали это делать в адекватной форме.

Леонид Михайленко, глава фракции КПРФ в Горсовете Омска:

— Премиальная система должна применяться однозначно. Это стимул для улучшения работы сотрудников. Однако неясны критерии важности заданий. Кто их устанавливает? Может, это вообще должностные функции, которые обязан выполнять как мэр, так и простой работник администрации (цитата РИА «Новый Омск»).