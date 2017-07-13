Омские депутаты предложили сильно урезать премии заместителям мэра
Ранее поощрения равнялись зарплатам сотрудников городской администрации.
Ранее поощрения равнялись зарплатам сотрудников городской администрации.
Сегодня, 13 июля, на комитете по
Дело в том, что неделю назад прокуратура обнародовала представление, в котором указываются размеры премий команде Вячеслава Двораковского с 2014 по первую декаду 2017 годов. Оказалось, вознаграждения сравнялись с зарплатой руководителей городской администрации.
В свою очередь, парламентарии предложили выплачивать премии в размере 50 процентов от зарплаты чиновника. А сверхпоощрения согласовывать с Горсоветом. Кроме того, они предложили изменить периодичность, платя чиновникам не чаще четырех раз в год.
Депутаты не против денежной мотивации сотрудников мэрии, но призвали это делать в адекватной форме.
Леонид Михайленко, глава фракции КПРФ в Горсовете Омска:
— Премиальная система должна применяться однозначно. Это стимул для улучшения работы сотрудников. Однако неясны критерии важности заданий. Кто их устанавливает? Может, это вообще должностные функции, которые обязан выполнять как мэр, так и простой работник администрации (цитата РИА «Новый Омск»).
В итоге члены комитета вынесли проект изменений к рассмотрению. Вопрос вынесли на пленарное заседание Горсовета.