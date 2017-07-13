Около 20 человек приняли участие в первой встрече главы Нижнего Новгорода Елизаветы Солонченко с блогерами

«Эта встреча — результат повышенного интереса пользователей к проблемам и перспективам развития родного города, к решениям власти, которые волнуют каждого», — отметили в пресс-службе и напомнили, что на пресс-конференции, которая состоялась в конце июня, блогер и руководитель сетевого издания «КозаПресс» Ирина Славина предложила главе города ответить не только на вопросы журналистов, но и других пользователей социальных сетей.

«Елизавета Солонченко отметила важность диалога с неравнодушными людьми. Поэтому на своей первой пресс-конференции в новом качестве обещала на многочисленные вопросы блогеров ответить отдельно, чтобы каждый гражданин смог лично пообщаться с главой города, задать свой вопрос и получить ответ из первых уст. Спустя пару недель, глава города с точностью выполнила данное обещание», — говорится в сообщении.

Пообщаться с мэром пришли около 20 человек: Александр Сериков, Анна Давыдова, Игорь Преображенский, Екатерина Кроль, Юрий Подгорнов, Сергей Кряжев, Петр Блинов, Иван Сергеев, Мария Прохорова, Александр Седов и другие. Каждый из них представляет интересы различных социальных групп.

Вопросы в той или иной степени касались будущего города: развитие сети велодорожек, парков и застроенных территорий, состояния дорог и ливневой канализации, реконструкция ДК им. Ленина.

«Звучали острые вопросы по работе общественного транспорта и по застройке территории около Почаинского оврага. Глава города показала участникам встречи проект жилого комплекса и прилегающей территории, чтобы перспективы территории были понятны всем, независимо от мнений и позиций», — подчеркнули в пресс-службе.

Вопросы в той или иной степени касались будущего города: развитие сети велодорожек, парков и застроенных территорий, состояния дорог и ливневой канализации, реконструкция ДК им. Ленина.

Елизавета Солонченко отметила, что «в будущем, чтобы избежать подобного недопонимания, все подобные проекты необходимо заранее обсуждать с общественностью. Хорошим инструментом в этой работе уже скоро должна стать городская Общественная палата». На сегодняшний момент заявки в неё подали 84 человека, глава города предложила участникам встречи включаться в эту работу.

Разговор в блогерами длился более двух часов.

«У нас очевидно есть на сегодня проблема взаимоотношения жителей и органов власти! Поэтому формат, который был избран сегодня главой города — общение с блогерами, с людьми, которые пытаются влиять на общественное мнение — очень правильный. Та близость, которую демонстрирует Елизавета Солонченко к мнениям людей, — правильный подход к проблемам», — подчеркнул по итогам встречи Александр Сериков.

«Я вообще за матриархат. И то, что к руководству городом приходит женщина, — это уже хорошо. А особенно, если она с такой энергетикой! Видно, что у человека глаза блестят, она смотрит не сквозь тебя, не куда-то в сторону, искренне говорит — это очень важно. Разговор был очень конструктивный. Через полгодика можно встречать опять и говорить уже более предметно», — выразил надежду Игорь Преображенский.

Елизавета Солонченко подчеркнула, что встречи будут продолжены, и впереди у горожан и городского самоуправления — большая совместная работа.

«Блогеры, задавая вопросы и делясь своими опасениями, набросали мне ту повестку деятельности, которую мы будем рассматривать в ближайшее время. Такие встречи очень полезны, и я думаю, что они будут регулярными. Задача у нас одна — сделать город максимально комфортным и удобным. Вопрос этого комфорта заключён ещё и в открытости власти: если жители чувствуют, что могут повлиять на принятие решения, тогда уже становится комфортнее жить. Когда люди точно знают — если что-то происходит не так, то они могут это изменить!», — подытожила Солонченко.