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13:00 (мск), источник: NewsKo

30 млн руб. на проведение избирательной кампании Максим Решетников получил от «Единой России»

Как в краевой избирательной комиссии, средства, поступившие на проведение избирательной кампании врио губернатора Пермского края Максима Решетникова, — взнос от партии «Единая Россия».

Как сообщили «Новому компаньону» в краевой избирательной комиссии, 30 млн руб., поступившие на проведение избирательной кампании врио губернатора Пермского края Максима Решетникова, — взнос от партии «Единая Россия».

Напомним, именно от этой партии Максим Решетников выдвинулся на выборы. При этом собеседник в региональном отделении «Единой России» пояснил, что финансовая помощь «своим» кандидатам — стандартная практика на выборах.

«Разумеется, мы помогаем кандидатам, которые будут представлять нашу партию на выборных должностях различных уровней. И это не только организационная или консультационная помощь, но и финансовая», — подчеркнул представитель реготделения.

Отметим, ранее на сайте крайизбиркома были опубликованы сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов в губернаторы Пермского края.

Самое большое количество средств зафиксировано у врио губернатора Пермского края Максима Решетникова, который выдвинулся на пост от партии «Единая Россия», — 32 млн 556 тыс. руб. При этом, как говорится в открытом источнике, 1 млн руб. пожертвовало на избирательную кампанию врио губернатора АО «ГП «Пермская ЦБК», 156 тыс. руб. — ООО «Группа компаний «Металлинвест».

Из поступивших средств на проведение избирательной кампании Решетникова уже израсходовано 2 млн 211 тыс. руб. В частности, 385 тыс. руб. было потрачено на сбор подписей.

Меньше всего средств собрано на проведение избирательной кампании представителем партии «Великое Отечество» Олегом Хараськиным — 10 тыс. руб.

Олег Постников (ЛДПР) собрал на предвыборную кампанию 26 тыс. руб.

Справедливороссу Владимиру Аликину пожертвовали 35 тыс. 30 млн руб., Константину Окуневу, идущему на выборы губернатора от партии «Города России», — 50,5 тыс. 30 млн руб., коммунистке Ирине Филатовой — 305 тыс. руб. Андрею Степанову от «Патриотов России» удалось привлечь на предвыборную кампанию 60 тыс. руб.

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