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12:57 (мск), источник: Om1.ru

Омского мэра Двораковского заставили отменить поездку в Казахстан

Об этом сообщил председатель финансово-бюджетного комитета Горсовета Юрий Федотов.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 13 июля, на финансово-бюджетном комитете Горсовета Омска депутаты обсудили свое же предложение не пускать в заграничные поездки мэра и его замов.

Дело в том, что на прошлой неделе прокуратура Омской области обнародовала результаты проверки за период с 2014 по первую декаду 2017 года. Выяснилось, что зарплата руководителей города равнялась премиям.

В связи с этим депутат Сергей Дроздов на прошедшем 5 июля пленарном заседании Горсовета Омска предложил не платить премии и ограничить выезд за границу представителей городской администрации.

Председатель комитета Юрий Федотов рассказал коллегам, что мэр Вячеслав Двораковский с пониманием отнесся к инициативе парламентариев и не поехал в командировку. Как пояснила «Новому Омску» главный пиарщик мэрии Ирина Загатова, пришлось отменить командировку в Казахстан.

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