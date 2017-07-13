Омского мэра Двораковского заставили отменить поездку в Казахстан

Источник: Om1.ru

Сегодня, 13 июля, на финансово-бюджетном комитете Горсовета Омска депутаты обсудили свое же предложение не пускать в заграничные поездки мэра и его замов.

Дело в том, что на прошлой неделе прокуратура Омской области обнародовала результаты проверки за период с 2014 по первую декаду 2017 года. Выяснилось, что зарплата руководителей города равнялась премиям.

В связи с этим депутат Сергей Дроздов на прошедшем 5 июля пленарном заседании Горсовета Омска предложил не платить премии и ограничить выезд за границу представителей городской администрации.