Омского мэра Двораковского заставили отменить поездку в Казахстан
Об этом сообщил председатель
Об этом сообщил председатель
Сегодня, 13 июля, на
Дело в том, что на прошлой неделе прокуратура Омской области обнародовала результаты проверки за период с 2014 по первую декаду 2017 года. Выяснилось, что зарплата руководителей города равнялась премиям.
В связи с этим депутат Сергей Дроздов на прошедшем 5 июля пленарном заседании Горсовета Омска предложил не платить премии и ограничить выезд за границу представителей городской администрации.
Председатель комитета Юрий Федотов рассказал коллегам, что мэр Вячеслав Двораковский с пониманием отнесся к инициативе парламентариев и не поехал в командировку. Как пояснила «Новому Омску» главный пиарщик мэрии Ирина Загатова, пришлось отменить командировку в Казахстан.