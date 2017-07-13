В Казани открывается международная конференция министров спорта

Источник: РИА Новости

Конференция проводится по инициативе ЮНЕСКО с 1976 года. Ее основной целью является оценка международных событий в сфере физического воспитания и спорта и разработка стратегий, которые соответствуют принципам, закрепленным в Международной хартии физического воспитания и спорта, Олимпийской хартии и других международных документах.

«В конференции примут участие руководители и представители органов исполнительной власти в области спорта 117 государств-членов ЮНЕСКО, а также заинтересованных международных и спортивных организаций. Всего ожидается около 630 участников», — говорится в сообщении.

Основной целью конференции, как отмечается, станут анализ хода реализации положений, закрепленных в Международной хартии физического воспитания и спорта ЮНЕСКО 2015 года и Берлинской декларации МИНЕПС V 2013 года, а также принятие международного плана действий по их исполнению в качестве итогового документа. Россию на конференции, как ожидается, представят вице-премьер Виталий Мутко, министр спорта Павел Колобков, президент Татарстана Рустам Минниханов и другие.

Как отметила в приветственном слове к участникам конференции генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, после МИНЕПС II, прошедшей в Москве в 1988 году, Россия примет конференцию в Казани, и такая преемственность — ярчайший пример приверженности идеям этого уникального международного форума, определяющего политику в области спорта. Она выразила уверенность, что на этом крупнейшем международном собрании при поддержке всех сторон будут достигнуты поставленные цели и задачи, которые впоследствии приведут к эффективным и ощутимым действиям.