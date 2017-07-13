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Зомби Большой двадцатки
13:13 (мск)
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источник:
ГТРК "Южный Урал"
Губернатор поздравил металлургов с профессиональным праздником
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил южноуральцев с Днем металлурга.
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