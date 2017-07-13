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13:13 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Губернатор поздравил металлургов с профессиональным праздником

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил южноуральцев с Днем металлурга.

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