Овсянникова попросили разобраться в ситуации вокруг санатория «Теремок»

Источник: РИА "Новости"

Такую просьбу Кривов озвучил во время заседания правительства Севастополя в четверг.

По словам Кривова, 28 июня по приказу департамента здравоохранения началась проверка финансово-хозяйственной деятельности ГБУ. «Не дожидаясь итогов проверки, руководство центра несколько дней назад в публичную плоскость перевело эту дискуссию», — сказал Кривов.

На этой неделе в некоторых СМИ Севастополя появились публикации со ссылкой на руководство «Теремка» о том, что ГБУ не получает должного финансирования и вообще есть риски закрытия санатория.

Кривов заявляет, что эта информация не отвечает действительности.

«Я бы хотел сказать о том, что предварительные итоги проверки фиксируют наличие большого количества вопросов и к руководству учреждения, и к самому департаменту. Скажу только, что до конца недели будет погашена эта небольшая задолженность по оплате труда — около 900 тыс рублей. В понедельник должен появиться итоговый окончательный акт проверки. Вместе с тем я бы просил, Дмитрий Владимирович (Овсянников), обратится к нашему государственному контрольному управлению, чтобы они рассмотрели возможность проверки департамента здравоохранения и возможное оказание методической помощи», — сказал он.

По словам заместителя губернатора Севастополя, в ходе проверки санатория установлено множество нарушений.

«Совершенно очевидно, что при физической возможности размещения 40 коек дневного стационара, почему-то утверждается госзадание на 73 койки. Почему-то на момент проверки в журнале поступления пациентов — 57 пациентов, а комиссия насчитывает 30. Вопросов много и к количеству административного управленческого персонала — 135 человек штата — зачем 5 бухгалтеров, 5 специалистов по IT. Вопрос есть и к руководству центра и к руководству департамента», — рассказал он.