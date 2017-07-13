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16:34 (мск), источник: РИА Крым

Овсянникова попросили разобраться в ситуации вокруг санатория «Теремок»

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости (Крым). Заместитель губернатора Севастополя Юрий Кривов обратился к главе города Дмитрию Овсянникову с просьбой инициировать проверку департамента здравоохранения из-за ситуации вокруг ГБУ «Детский центр медицинской реабилитации» (детский санаторий «Теремок», специализирующийся на заболевании легких и дыхательных путей — ред.).

Источник: РИА "Новости"

Такую просьбу Кривов озвучил во время заседания правительства Севастополя в четверг.

По словам Кривова, 28 июня по приказу департамента здравоохранения началась проверка финансово-хозяйственной деятельности ГБУ. «Не дожидаясь итогов проверки, руководство центра несколько дней назад в публичную плоскость перевело эту дискуссию», — сказал Кривов.

На этой неделе в некоторых СМИ Севастополя появились публикации со ссылкой на руководство «Теремка» о том, что ГБУ не получает должного финансирования и вообще есть риски закрытия санатория.

Кривов заявляет, что эта информация не отвечает действительности.

«Я бы хотел сказать о том, что предварительные итоги проверки фиксируют наличие большого количества вопросов и к руководству учреждения, и к самому департаменту. Скажу только, что до конца недели будет погашена эта небольшая задолженность по оплате труда — около 900 тыс рублей. В понедельник должен появиться итоговый окончательный акт проверки. Вместе с тем я бы просил, Дмитрий Владимирович (Овсянников), обратится к нашему государственному контрольному управлению, чтобы они рассмотрели возможность проверки департамента здравоохранения и возможное оказание методической помощи», — сказал он.

По словам заместителя губернатора Севастополя, в ходе проверки санатория установлено множество нарушений.

«Совершенно очевидно, что при физической возможности размещения 40 коек дневного стационара, почему-то утверждается госзадание на 73 койки. Почему-то на момент проверки в журнале поступления пациентов — 57 пациентов, а комиссия насчитывает 30. Вопросов много и к количеству административного управленческого персонала — 135 человек штата — зачем 5 бухгалтеров, 5 специалистов по IT. Вопрос есть и к руководству центра и к руководству департамента», — рассказал он.

Кривов подчеркивает, что о закрытии санатория вообще не идет речь. «Коллектив может не переживать — те люди, которые реально включены в реабилитационный процесс, процесс восстановительной медицины, они могут не беспокоиться», — отметил заместитель губернатора города.

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