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16:26 (мск), источник: Интерфакс

Депутаты Севастополя выступили против введения курортного сбора

13 июля. Interfax-Russia.ru — Введение курортного сбора нецелесообразно в условиях жесткой конкуренции Крымского полуострова за российского туриста с Турцией и Египтом, заявил председатель комиссии Законодательного собрания Севастополя по бюджету Вячеслав Аксенов.

«Позиция депутатов Севастополя: на сегодняшний день в рамках действия жесткой конкуренции на рынке курортов нецелесообразно введение туристического налога. Наши основные конкуренты — это Турция и Египет. Например, в Турции не вводят никаких дополнительных налогов, связанных с туризмом, а наоборот, реализуют программы государственной помощи туристической отрасли. Кроме того, в нашем регионе слабее уровень инфраструктуры, в развитие которой требуется вложение больших инвестиций, что сложно реализовать в условиях действующих экономических санкций, — отметил парламентарий», — сказал В. Аксенов, слова которого в четверг приводит пресс-служба Заксобрания Севастополя.

Проект закона о курортном сборе рассматривался ранее на заседаниях постоянных комиссий и комитетов севастопольского парламента.

Севастополь на данный момент не готов ввести единоразовый сбор с туристов, заявил врио губернатора Дмитрий Овсянников в конце 2016 года.

«Мы попросили (федеральный центр — ИФ) позже подключить нас к этому проекту. Это не помешает реализации проекта в Республике Крым, поскольку сбор будет взиматься по месту проживания туриста», — сказал Д. Овсянников.

Он пояснил эту позицию небольшим числом официально работающих в Севастополе средств размещения отдыхающих и тем, что значительная часть туристического сектора находится «в тени».

Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам на заседании 12 июля 2017 года рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о введении в ряде регионов пилотного проекта по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой.

Эксперимент будет проводиться на территориях Крыма, Алтайского края, Краснодарского края и Ставропольского края.

Субъекты РФ должны принять законы о введении сбора до 1 декабря 2017 года, сам сбор может взиматься с 1 мая 2018 года. Эксперимент закончится 31 декабря 2022 года.

Плательщиками взноса станут совершеннолетние граждане, остановившиеся более чем на сутки в гостинице или ином объекте размещения.

Законопроектом определены льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора. Операторами курортного сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по размещению.

Средства от платы за использование курортной инфраструктуры предлагается направлять на финансирование работ по ее строительству, реконструкции и благоустройству. К курортной инфраструктуре, плату за пользование которой предлагается взимать, будут относиться объекты лечебно-оздоровительного, социально-культурного, спортивного и рекреационного назначения, в том числе парки, городские леса, пляжи и набережные, пешеходные зоны и элементы благоустройства.

Курортный сбор подлежит зачислению в бюджет субъекта РФ, на территории которого проводится эксперимент. Для сбора и распределения этих средств предлагается создать Фонд развития курортной инфраструктуры, который будет частью средств бюджета субъекта РФ.

Курортный сбор вводится в действие законом субъекта РФ. Региональные власти также устанавливают размер курортного сбора и территории, на которых он будет взиматься, порядок и сроки его уплаты и перечисления в бюджет субъекта РФ. Размер сбора при этом не может составлять более 50 рублей с одного человека за сутки пребывания в гостинице в 2018 году и 100 рублей в остальные годы проведения эксперимента. Размер сбора может быть дифференцирован в зависимости от сезона и времени пребывания плательщика в объекте размещения.

«Прогнозируемые доходы от введения курортного сбора рассчитываются исходя из общего туристического потока (за исключением льготных категорий граждан и с учетом 5% ежегодного роста), среднего числа дней, проведенных гражданами на территории курортов (14 дней), ставки курортного сбора 50 рублей за сутки», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Таким образом, авторы документа предполагают, что дополнительный объем поступлений в период с 2018 по 2022 год в Ставропольском крае превысит 2,02 млрд рублей, в Краснодарском крае — 8,3 млрд рублей, в республике Крым — 16,4 млрд рублей.

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