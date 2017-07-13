Депутаты Севастополя выступили против введения курортного сбора
13 июля.
13 июля.
«Позиция депутатов Севастополя: на сегодняшний день в рамках действия жесткой конкуренции на рынке курортов нецелесообразно введение туристического налога. Наши основные конкуренты — это Турция и Египет. Например, в Турции не вводят никаких дополнительных налогов, связанных с туризмом, а наоборот, реализуют программы государственной помощи туристической отрасли. Кроме того, в нашем регионе слабее уровень инфраструктуры, в развитие которой требуется вложение больших инвестиций, что сложно реализовать в условиях действующих экономических санкций, — отметил парламентарий», — сказал В. Аксенов, слова которого в четверг приводит
Проект закона о курортном сборе рассматривался ранее на заседаниях постоянных комиссий и комитетов севастопольского парламента.
«Мы попросили (федеральный центр — ИФ) позже подключить нас к этому проекту. Это не помешает реализации проекта в Республике Крым, поскольку сбор будет взиматься по месту проживания туриста», — сказал Д. Овсянников.
Он пояснил эту позицию небольшим числом официально работающих в Севастополе средств размещения отдыхающих и тем, что значительная часть туристического сектора находится «в тени».
Комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам на заседании 12 июля 2017 года рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о введении в ряде регионов пилотного проекта по взиманию платы за пользование курортной инфраструктурой.
Субъекты РФ должны принять законы о введении сбора до 1 декабря 2017 года, сам сбор может взиматься с 1 мая 2018 года. Эксперимент закончится 31 декабря 2022 года.
Законопроектом определены льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора. Операторами курортного сбора станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по размещению.
Средства от платы за использование курортной инфраструктуры предлагается направлять на финансирование работ по ее строительству, реконструкции и благоустройству. К курортной инфраструктуре, плату за пользование которой предлагается взимать, будут относиться объекты
Курортный сбор подлежит зачислению в бюджет субъекта РФ, на территории которого проводится эксперимент. Для сбора и распределения этих средств предлагается создать Фонд развития курортной инфраструктуры, который будет частью средств бюджета субъекта РФ.
Курортный сбор вводится в действие законом субъекта РФ. Региональные власти также устанавливают размер курортного сбора и территории, на которых он будет взиматься, порядок и сроки его уплаты и перечисления в бюджет субъекта РФ. Размер сбора при этом не может составлять более 50 рублей с одного человека за сутки пребывания в гостинице в 2018 году и 100 рублей в остальные годы проведения эксперимента. Размер сбора может быть дифференцирован в зависимости от сезона и времени пребывания плательщика в объекте размещения.
«Прогнозируемые доходы от введения курортного сбора рассчитываются исходя из общего туристического потока (за исключением льготных категорий граждан и с учетом 5% ежегодного роста), среднего числа дней, проведенных гражданами на территории курортов (14 дней), ставки курортного сбора 50 рублей за сутки», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Таким образом, авторы документа предполагают, что дополнительный объем поступлений в период с 2018 по 2022 год в Ставропольском крае превысит 2,02 млрд рублей, в Краснодарском крае — 8,3 млрд рублей, в республике Крым — 16,4 млрд рублей.