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15:14 (мск), источник: Городской репортер

Василий Голубев встретился с новым главным тренером ФК «Ростов»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и новый главный тренер футбольного клуба «Ростов» Леонид Кучук обсудили ситуацию в клубе и планы по его развитию, сообщает пресс-служба главы региона.

На встрече также присутствовал президент клуба Арташес Арутюнянц.

«Стороны обсудили состав команды, планы по участию “Ростова” в российских футбольных турнирах, будущий стадион “Ростов-Арена” на левом берегу Дона, новые тренировочные базы для донских футболистов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Василий Голубев пожелал ростовской команде удачи в предстоящих в ближайшие дни играх.

В субботу, 15 июля, ФК «Ростов» встречается с екатеринбургским «Уралом» в стартовом матче чемпионата России этого сезона.

Напомним, главным тренером «Ростова» Леонид Кучук был назначен 9 июня этого года, после ухода из команды Курбана Бердыева.

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