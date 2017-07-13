Василий Голубев встретился с новым главным тренером ФК «Ростов»
Губернатор Ростовской области Василий Голубев и новый главный тренер футбольного клуба «Ростов» Леонид Кучук обсудили ситуацию в клубе и планы по его развитию, сообщает
Губернатор Ростовской области Василий Голубев и новый главный тренер футбольного клуба «Ростов» Леонид Кучук обсудили ситуацию в клубе и планы по его развитию, сообщает
На встрече также присутствовал президент клуба Арташес Арутюнянц.
«Стороны обсудили состав команды, планы по участию “Ростова” в российских футбольных турнирах, будущий стадион “Ростов-Арена” на левом берегу Дона, новые тренировочные базы для донских футболистов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Василий Голубев пожелал ростовской команде удачи в предстоящих в ближайшие дни играх.
В субботу, 15 июля, ФК «Ростов» встречается с екатеринбургским «Уралом» в стартовом матче чемпионата России этого сезона.
Напомним, главным тренером «Ростова» Леонид Кучук был назначен 9 июня этого года, после ухода из команды Курбана Бердыева.