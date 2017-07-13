Нардеп от БПП Богомолец упала в обморок в парламентском туалете — СМИ

Источник: "РИА Новости" Украина

По данным издания, лежащую в туалете без сознания Богомолец обнаружила одна из журналисток, которая работает в Раде.

«Девушка выскочила из уборной в коридор и начала звать на помощь. Спустя несколько минут в уборную прибежали медики, место ЧП оцепила охрана, сейчас туда никого не пускают. Вскоре из туалета вышла нардеп Анна Гопко (внефракционная) и заявила журналистам, что с Богомолец все в порядке», — говорится в сообщении.

Как отмечается, незадолго до ЧП между Богомолец, которая на вечернем заседании парламента должна была представлять законопроект по финансированию медреформы, и и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун произошла перепалка. Супрун, в частности, обвинила Богомолец в том, что та не «блокирует принятие медреформы», пишет издание.

«Спустя полчаса Ольга Богомолец вышла из туалета и в сопровождении помощниц покинула здание ВР», — сказано в сообщении.