Порошенко обсудил с руководством ЕС «план Маршалла» для Украины

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по результатам встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Киеве в рамках саммита Украина-ЕС.
«Сегодня мы обсудили возможность нового долгосрочного плана поддержки Украины, который был предложен на саммите Европейской народной партии, вроде “плана Маршалла” для Украины, а также использование Украиной фондов внешнего инвестиционного плана ЕС», — сказал он.
Как сообщал УНИАН, 12 июля в Киеве открылся XIX саммит Украина — Европейский Союз.