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14:39 (мск), источник: УНИАН

Порошенко обсудил с руководством ЕС «план Маршалла» для Украины

Украина обсудила с Европейским Союзом возможность разработки нового долгосрочного плана экономической поддержки по типу «плана Маршалла» — всеобъемлющей американской программы помощи Европе после Второй мировой войны.

Источник: УНИАН

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по результатам встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Киеве в рамках саммита Украина-ЕС.

«Сегодня мы обсудили возможность нового долгосрочного плана поддержки Украины, который был предложен на саммите Европейской народной партии, вроде “плана Маршалла” для Украины, а также использование Украиной фондов внешнего инвестиционного плана ЕС», — сказал он.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в Киеве открылся XIX саммит Украина — Европейский Союз.

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