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14:43 (мск), источник: NewsKo

В Перми может появиться кассационный суд

Сегодня, 13 июля, Верховный суд принял постановление о масштабной реформе судов общей юрисдикции.

В частности, ВС предлагает создать отдельные апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции по экстерриториальному принципу — в федеральных округах. В качестве аргумента приводится то, что решения райсудов хоть и обжалуются в апелляционном и кассационном порядках, но одним и тем же коллективом судей, поэтому добиться гарантий независимости и объективности порой бывает сложно.

Один из девяти кассационных судов планируется открыть и в Перми. Ещё пять апелляционных судов появятся в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Томске, Воронеже, Иванов и в Краснодаре, либо в Сочи.

Кассационные суды будут созданы в Москве, Калуге, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Краснодаре, Казани, Кемерово и Владивостоке.

Новые суды будут работать по аналогии с арбитражной моделью. Они будут действовать в составе президиума, коллегий по гражданским, административным, уголовным делам и по делам военнослужащих.

Напомним, сейчас кассационные жалобы в Пермском крае рассматривает Пермский краевой суд.

Постановление Верховного суда ушло на рассмотрение в Государственную думу. Создание судов планируется не раньше 1 июля следующего года.

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