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14:41 (мск), источник: УНИАН

Нардепы Соболев и Ляшко подрались возле заблокированной трибуны за микрофон (фото, видео)

Народные депутаты Егор Соболев и Олег Ляшко подрались возле заблокированной трибуны за микрофон.

Источник: УНИАН

13 июля ряд нардепов заблокировали трибуну Верховной Рады во время рассмотрения вопроса о Конституционном суде Украины.

Позже к трибуне пропустили лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который выступил с заявлением относительно незаконности голосования за Конституционный суд и обрушился критикой на коллег-нардепов.

Однако посреди выступления Ляшко нардеп Егор Соболев, который был среди блокировщиков трибуны, начал вырывать микрофон у лидера «радикалов».

После этого возле трибуны возникла потасовка между нардепами от Радикальной партии и «Самопомощи».

В конце концов Ляшко все же дали возможность выступить. После выступления он покинул трибуну, а нардепы от «Самопомощи» продолжили блокировать трибуну.

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