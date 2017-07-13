В Челябинске создан комитет градостроительства и архитектуры
Глава Челябинска Евгений Тефтелев подписал постановление о создании новой структуры в администрации города — комитета градостроительства и архитектуры.
Глава Челябинска Евгений Тефтелев подписал постановление о создании новой структуры в администрации города — комитета градостроительства и архитектуры.
Документ о создании нового комитета опубликован на сайте администрации Челябинска. Он создан вместо существующего управления архитектуры и градостроительства и будет напрямую подчиняться главе города.
Его руководителем назначен Сергей Репринцев.
Для справки:
Сергей Репринцев родился 7 июля 1983 года в Магнитогорске Челябинской области.
В 2000 году поступил и успешно окончил МГТУ им. Носова.
Трудовую деятельность начал в 2001 году в компании ООО «Связист».
С 2012 года занимал должность директора МУП «Проектно-производственное
С 2015 года руководил челябинским МУП «Архитектурно-планировочный центр».
В апреле 2017 года был назначен и.о. начальника главного управления архитектуры и градостроительства.