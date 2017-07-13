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15:07 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске создан комитет градостроительства и архитектуры

Глава Челябинска Евгений Тефтелев подписал постановление о создании новой структуры в администрации города — комитета градостроительства и архитектуры.

Документ о создании нового комитета опубликован на сайте администрации Челябинска. Он создан вместо существующего управления архитектуры и градостроительства и будет напрямую подчиняться главе города.

Его руководителем назначен Сергей Репринцев.

Для справки:

Сергей Репринцев родился 7 июля 1983 года в Магнитогорске Челябинской области.

В 2000 году поступил и успешно окончил МГТУ им. Носова.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в компании ООО «Связист».

С 2012 года занимал должность директора МУП «Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» (ППАПБ) в Магнитогорске.

С 2015 года руководил челябинским МУП «Архитектурно-планировочный центр».

В апреле 2017 года был назначен и.о. начальника главного управления архитектуры и градостроительства.

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