Киртоакэ остался без большинства своих адвокатов

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Решение об этом было принято судом сектора Буюкань в четверг, 13 июля, на основании запроса прокуроров. В связи с этим заседание по «делу о платных парковках», одним из фигурантов которого является Дорин Китроакэ, было отложено, сообщает NOI.md.

Действия прокуроров по отводу адвокатов были восприняты представителями Дорина Киртоакэ в качестве абсурдной меры. «Прокурор неправомерным способом запросил отвод адвокатов, что мы оспорили в суде. Обвинение требует назначения “удобных” им адвокатов, которые не стали бы указывать суду на злоупотребления прокуроров. Это выглядит полным абсурдом и совершенно незаконной мерой. Уже несколько раз прокуроры требовали переноса заседаний для ознакомления с жалобами адвокатов на ход судебного процесса. Хорошо, что у нас достаточно квалифицированных адвокатов, которые готовы будут взяться за дело нашего подзащитного». — заявил один из представителей линии защиты подозреваемого Георге Маня.

Прокурор Думитру Робу отказался от комментариев и ушёл от разговоров с журналистами. Точная дата переноса судебного заседания не была установлена, однако адвокат Дорина Киртоакэ заверил общественность в том, что они будут являться в судебную инстанцию до тех пор, «пока не будет восстановлена справедливость, а адвокаты смогут вести свою профессиональную деятельность».