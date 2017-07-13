Киртоакэ остался без большинства своих адвокатов
Генерального примара Кишинёва лишили большей части представителей собственной линии защиты.
Генерального примара Кишинёва лишили большей части представителей собственной линии защиты.
Решение об этом было принято судом сектора Буюкань в четверг, 13 июля, на основании запроса прокуроров. В связи с этим заседание по «делу о платных парковках», одним из фигурантов которого является Дорин Китроакэ, было отложено, сообщает NOI.md.
Действия прокуроров по отводу адвокатов были восприняты представителями Дорина Киртоакэ в качестве абсурдной меры. «Прокурор неправомерным способом запросил отвод адвокатов, что мы оспорили в суде. Обвинение требует назначения “удобных” им адвокатов, которые не стали бы указывать суду на злоупотребления прокуроров. Это выглядит полным абсурдом и совершенно незаконной мерой. Уже несколько раз прокуроры требовали переноса заседаний для ознакомления с жалобами адвокатов на ход судебного процесса. Хорошо, что у нас достаточно квалифицированных адвокатов, которые готовы будут взяться за дело нашего подзащитного». — заявил один из представителей линии защиты подозреваемого Георге Маня.
Прокурор Думитру Робу отказался от комментариев и ушёл от разговоров с журналистами. Точная дата переноса судебного заседания не была установлена, однако адвокат Дорина Киртоакэ заверил общественность в том, что они будут являться в судебную инстанцию до тех пор, «пока не будет восстановлена справедливость, а адвокаты смогут вести свою профессиональную деятельность».
Уточним, что Дорин Киртоакэ был задержан 25 мая офицерами Национального Центра по борьбе с коррупцией. Суд сектора Буюкань 27 мая принял решение о его помещении под домашний арест сроком на 30 суток. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния, дав указания