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15:33 (мск), источник: Noi.md

Киртоакэ остался без большинства своих адвокатов

Генерального примара Кишинёва лишили большей части представителей собственной линии защиты.

Источник: Reuters

Решение об этом было принято судом сектора Буюкань в четверг, 13 июля, на основании запроса прокуроров. В связи с этим заседание по «делу о платных парковках», одним из фигурантов которого является Дорин Китроакэ, было отложено, сообщает NOI.md.

Действия прокуроров по отводу адвокатов были восприняты представителями Дорина Киртоакэ в качестве абсурдной меры. «Прокурор неправомерным способом запросил отвод адвокатов, что мы оспорили в суде. Обвинение требует назначения “удобных” им адвокатов, которые не стали бы указывать суду на злоупотребления прокуроров. Это выглядит полным абсурдом и совершенно незаконной мерой. Уже несколько раз прокуроры требовали переноса заседаний для ознакомления с жалобами адвокатов на ход судебного процесса. Хорошо, что у нас достаточно квалифицированных адвокатов, которые готовы будут взяться за дело нашего подзащитного». — заявил один из представителей линии защиты подозреваемого Георге Маня.

Прокурор Думитру Робу отказался от комментариев и ушёл от разговоров с журналистами. Точная дата переноса судебного заседания не была установлена, однако адвокат Дорина Киртоакэ заверил общественность в том, что они будут являться в судебную инстанцию до тех пор, «пока не будет восстановлена справедливость, а адвокаты смогут вести свою профессиональную деятельность».

Уточним, что Дорин Киртоакэ был задержан 25 мая офицерами Национального Центра по борьбе с коррупцией. Суд сектора Буюкань 27 мая принял решение о его помещении под домашний арест сроком на 30 суток. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния, дав указания вице-примару Нистору Грозаву о подписи контракта с компанией «EME Parkleitsystem GmbH» на обустройство и обслуживание платных автомобильных парковок. Мандат на домашний арест был продлён 22 июня. Дорину Киртоакэ грозит до семи лет лишения свободы.

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