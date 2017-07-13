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15:20 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье признали незаконным решение об избрании главы

При проведении конкурса в Октябрьском районе были нарушены устав поселения и положение по отбору кандидатов.

Во время конкурса на выбор главы поселка Октябрьский отсутствовал необходимый минимум депутатов. В частности, должно быть 2/3 от установленной численности. Соответственно решение об избрании главы поселения было незаконным, пишет прокуратура.

По требованию надзорного органа решение отменили.

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