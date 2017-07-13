Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан

— Хочу поздравить вас с этим событием, пожелать вам всего самого доброго. Хочу, чтобы вы были здоровыми, продолжали также активно трудиться на своих рабочих местах, в своих коллективах, — сказал Рустэм Хамитов. — Ваш труд вливается в целом в работу нашей республики. Наши совместные результаты неплохие. Республика хорошими шагами идёт вперёд. По итогам полугодия у нас неплохие показатели по индексу промышленного производства, поступлению доходов, инвестиционной деятельности и т. д. Так что в целом мы с вами действуем сообща. Работаем на благо нашей страны, республики, наших коллективов. Хочу, чтобы такая активная деятельность продолжалась, чтобы вы своей работой продолжали увлекать людей, которые рядом с вами трудятся и ориентируются на вас. Спасибо за вашу благородную деятельность!