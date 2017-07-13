Генерал Винников не будет убирать полицейские патрули с улиц

«Прежде всего, речь шла о профилактике правонарушений и преступлений: нужно убрать все причины и условия, которые способствуют совершению преступлений, — уточнил начальник У МВД России по Самаре Дмитрий Блохин. — Борьба с незаконными точками, торгующими спиртным, является одним из приоритетных направлений, эта задача перед нами поставлена как начальником главка, так и губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным».