Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: россиян выставили из отелей в Турции
Интимная пластика в Великобритании помолодела
«Деньги того не стоят»: солдаты пожаловались на вымогательства
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
ДНР: бойцы Украины открыто отказались сражаться на стороне ВСУ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
Бывшая жена Пескова опубликовала фото с молодым бойфрендом
СМИ рассказали о новейших истребителях в составе авиаполка РФ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
8Зомби Большой двадцатки
10Умер Илья Глазунов
15:29 (мск), источник: Volga News

Генерал Винников не будет убирать полицейские патрули с улиц

Начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников уже посетил городскую полицию и поговорил с руководителем городского У МВД Дмитрием Блохиным. Последний сообщил, что генерал поставил перед ним ряд задач.

«Прежде всего, речь шла о профилактике правонарушений и преступлений: нужно убрать все причины и условия, которые способствуют совершению преступлений, — уточнил начальник У МВД России по Самаре Дмитрий Блохин. — Борьба с незаконными точками, торгующими спиртным, является одним из приоритетных направлений, эта задача перед нами поставлена как начальником главка, так и губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным».

Полковник полиции также подчеркнул, что «взаимодействие с общественными организациями правоохранительной направленности при этом остается на прежнем уровне». Проще говоря, полиция продолжит выделять сотрудников для патрулирования улиц вместе с добровольными народными дружинами.

Напомним, это фактически была инициатива предыдущего начальника областного ГУ МВД — генерала Солодовникова, которая вызвала одновременно недовольство личного состава и массовое одобрение обычных горожан.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На М-5 в ДТП погибли четыре человека
Убийцу Немцова приговорили к 20 годам строгого режима
Дональд Трамп рассказал о встрече с Владимиром Путиным
Кремль прокомментировал ситуацию вокруг Siemens
Количество выпущенных карт «Мир» превысило 10 млн штук
Алексею Улюкаеву продлили домашний арест
В Абхазии установлены подозреваемые в убийстве туриста из РФ
Замглавы МВД потребовал отказаться от старых неэстетичных «Икарусов»
Спорт
Почему этот сезон РФПЛ будет особенным Вот-вот начнётся новый чемпионат России по футболу. Разбираемся, чего нам ждать на этот раз
Авто
Интерьер «внедорожной» Lada Vesta: получилось практично и ярко Lada раскрывает интерьер нового универсала Vesta SW Cross, менее яркую версию которого получит и обычный универсал
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный О смерти актера сообщил его сын на странице в социальной сети
Недвижимость
Как выбрать цвет для интерьера: 10 советов
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Названо количество попавших под реновацию квартир в Москве
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь