В Великобритании опубликовали законопроект о выходе из Евросоюза

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Документ под названием «Выход Британии из ЕС и новое партнерство с ним» предусматривает в будущем отмену действия акта о Европейских сообществах 1972 года, который формально позволил стране вступить в ЕС, и замену в государстве законов Евросоюза британскими законами.

В предисловии к законопроекту британского премьер-министра Терезы Мэй говорится, что бизнес-сообщество не требует отменить голосование на референдуме по выходу из ЕС, а планирует им воспользоваться.

По словам Мэй, большинство членов палаты общин проголосовали за выход из Евросоюза.

В документе говорится, что этого хочет «подавляющее большинство людей», независимо от того, как они голосовали.

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Евросоюз должен 13 июля опубликовать свою версию проекта закона о выводе из своего состава Великобритании. Процесс продлится два года.

В законопроекте обозначены 12 приоритетов, которыми будет руководствоваться правительство во время Brexit, которые британский премьер Тереза Мэй озвучила в январе текущего года. Среди них возвращение Великобритании контроля над законами в стране, защита исторических связей с Ирландией и поддержание единого иммиграционного пространства, контроль за миграцией в стране, защита прав граждан ЕС в Великобритании и британцев в ЕС, защита прав рабочих, обеспечение свободной торговли с ЕС и заключение новых торговых соглашений с другими государствами, гарантия, что Великобритания останется наилучшим местом для проведения научных исследований и внедрения инноваций и др.