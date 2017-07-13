Додон и Лукашенко вместе откроют «Славянский базар в Витебске»
Сегодня, 13 июля, президенты проведут в Витебске встречу, на которой обсудят различные аспекты развития
Сегодня, 13 июля, президенты проведут в Витебске встречу, на которой обсудят различные аспекты развития
В частности, речь пойдет о взаимодействии двух стран в торговле, экономике, политике и социальной сфере. Лидеры Беларуси и Молдовы также обсудят тематику взаимодействия в интеграционных форматах.
Actualitati.md напоминает, что Президент Республики Молдова Игорь Додон находится вБеларуси с официальным визитом. Помимо переговоров с руководством Беларуси его программа включает посещение крупных белорусских предприятий, встречи с представителями деловых кругов, молдавской диаспоры, посещение различных социокультурных объектов.