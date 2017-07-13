Яровая предложила ввести «норму» по числу мигрантов в одной квартире

Источник: РИА "Новости"

Об этом депутат сообщила в ходе заседания президиума совета законодателей в Госдуме. По ее словам, представление о том, что участковый полицейский сможет проверить каждую квартиру во вверенном ему районе, «чтобы понять, где соблюдены требования, а где — не соблюдены», выглядят «нереалистично».

«Это сложно и неэффективно, необходимы универсальные процедуры, которые выполняют функции автоматического контроля и имеют высокое профилактическое значение», — сказала она.

Такой процедурой может стать введение на уровне регионов понятия “норма площади в расчете на мигранта”, что сделает невозможным превращение квартир в “резиновые” и проживание в них “мертвых душ”, как это возможно сейчас, когда мы встречаем случаи постановки на учет в одном помещении площадью 20 кв. м 100 человек. Ирина Яровая Вице-спикер Госдумы

По мнению Ирины Яровой, введение ограничение на число зарегистрованных в одной квартире мигрантов «исключит коррупционные риски и позволит регионам сформировать дополнительные меры профилактики и безопасности». «Более того, это вопрос осмысленной региональной политики, общественного консенсуса, когда решение о количестве метров на одного мигранта должен принять регион, потому что именно региону предоставлены полномочия решать, нужно ли привлекать иностранную рабочую силу и каких специальностей, опираясь на потребности региона и условия проживания в нем», — добавила вице-спикер.

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Также она предложила, чтобы граждане получили право подавать жалобы на нарушение миграционного законодательства по упрощенной процедуре в МФЦ.