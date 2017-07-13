Додон: Мы построим в Молдове президентскую республику
Об этом президент Республики Молдова Игорь Додон заявил в эксклюзивном интервью для информационного агентства Sputnik Беларусь.
Об этом президент Республики Молдова Игорь Додон заявил в эксклюзивном интервью для информационного агентства Sputnik Беларусь.
В ходе беседы с журналистами президент коснулся темы белорусской политической модели, также рассказав о конкретных действиях, которые будут предприняты в области молдавского законодательства.
«У нас первое знакомство с вашим президентом было в Бишкеке на саммите ЕАЭС. Я изучал то, что произошло в Беларуси после получения ею независимости, но он мне сказал: Игорь, тебе нужно действовать так, как я действую, и это было правильно. Потому что молдавская политическая модель, где есть парламент, правительство и президент, которого избирает напрямую парламент и который, к сожалению, не обладает полнотой власти, я думаю, что это неправильно. И возникает конфликт между разными уровнями и структурами власти», — отметил Додон.
Кроме того, президент заявил, что в этом направлении уже ведется работа.
«Я объявил референдум на сентябрь, для того чтобы народ согласился или нет (но большинство опросов показывает, что люди согласны) дать президенту дополнительные полномочия только для роспуска парламента, чтобы провести досрочные парламентские выборы. Я думаю, что это только первый шаг. После следующих парламентских выборов мы, безусловно, сделаем и следующий шаг. Я считаю, что нужно стремиться к тому, чтобы в Молдове была президентская модель правления», — пояснил президент.