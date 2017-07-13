Додон: Мы построим в Молдове президентскую республику

Источник: Actualitati.md

В ходе беседы с журналистами президент коснулся темы белорусской политической модели, также рассказав о конкретных действиях, которые будут предприняты в области молдавского законодательства.

«У нас первое знакомство с вашим президентом было в Бишкеке на саммите ЕАЭС. Я изучал то, что произошло в Беларуси после получения ею независимости, но он мне сказал: Игорь, тебе нужно действовать так, как я действую, и это было правильно. Потому что молдавская политическая модель, где есть парламент, правительство и президент, которого избирает напрямую парламент и который, к сожалению, не обладает полнотой власти, я думаю, что это неправильно. И возникает конфликт между разными уровнями и структурами власти», — отметил Додон.

Кроме того, президент заявил, что в этом направлении уже ведется работа.