Зенитчики уничтожили условного противника в Калининградской области
На одном из полигонов Калининградской области прошло тактическое учение с зенитными подразделениями Западного военного округа, сообщается на сайте Министерства обороны России.
На одном из полигонов Калининградской области прошло тактическое учение с зенитными подразделениями Западного военного округа, сообщается на сайте Министерства обороны России.
«Расчетами модернизированных ЗРС С-300 были отработаны действия после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника, роль которых выполняла пара истребителей Су-30 СМ», — говорится в сообщении.
Зенитчики отразили нападение