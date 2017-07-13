Додону понравилось белорусское молоко — лучше вина
МИНСК, 13 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон оценил белорусское молоко в четверг в ходе посещения агрокомбината «Дзержинский», сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».
МИНСК, 13 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон оценил белорусское молоко в четверг в ходе посещения агрокомбината «Дзержинский», сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».
Глава Молдовы находится в Беларуси с официальным визитом, вечером Додон примет участие в торжественной церемонии открытия международного фестиваля «Славянский базар в Витебске».
Перед отъездом в Витебск президент Молдовы успел посетить филиал «Фалько-Агро» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», где познакомился с процессом производства молока и попробовал его продукцию.
«Супер! Лучше вина», — сказал Додон после дегустации.
Как сообщили в эфире телеканала, президент Молдовы также поинтересовался секретом успеха белорусского производителя и оценил системы видеонаблюдения, которые используют на ферме.