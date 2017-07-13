Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Кофе продлевает жизнь
«Деньги того не стоят»: солдаты пожаловались на вымогательства
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Как девушка весом 155 кг выглядит в купальнике (фото)
Бунт природы — климатическая война с человечеством Изменения глобального климата: естественный процесс или влияние геоинженерных технологий?
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
ДНР: бойцы Украины открыто отказались сражаться на стороне ВСУ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
"Окончательно обнаглели": вице-премьер РФ о ролике НАТО
СМИ опубликовали кадры обновленного авиаполка РФ
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
8Зомби Большой двадцатки
20:49 (мск), источник: Sputnik.by

Додону понравилось белорусское молоко — лучше вина

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон оценил белорусское молоко в четверг в ходе посещения агрокомбината «Дзержинский», сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».

Источник: AP 2017

Глава Молдовы находится в Беларуси с официальным визитом, вечером Додон примет участие в торжественной церемонии открытия международного фестиваля «Славянский базар в Витебске».

Перед отъездом в Витебск президент Молдовы успел посетить филиал «Фалько-Агро» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», где познакомился с процессом производства молока и попробовал его продукцию.

«Супер! Лучше вина», — сказал Додон после дегустации.

Как сообщили в эфире телеканала, президент Молдовы также поинтересовался секретом успеха белорусского производителя и оценил системы видеонаблюдения, которые используют на ферме.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Витебск в дни 'Славянского базара': от брейк-данса до Города мастеров
Макрон заявил, что Париж больше не настаивает на уходе Асада
«Доктор Веб» заявил о вредоносном коде на портале госуслуг
Посольство РФ проверяет данные о задержании россиян в Турции
Нобелевский лауреат Лю Сяобо умер в Китае
Александр Кержаков завершил карьеру футболиста
Спасатели предупредили о сильном ветре, дождях и граде в ЦФО
Замглавы МВД потребовал отказаться от старых неэстетичных «Икарусов»
Спорт
Почему этот сезон РФПЛ будет особенным Вот-вот начнётся новый чемпионат России по футболу. Разбираемся, чего нам ждать на этот раз
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция Сегодня в 22-00 «Авто Mail.Ru» начнет прямую трансляцию с премьеры нового кроссовера Jaguar!
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный О смерти актера сообщил его сын на странице в социальной сети
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
5 волшебных свойств синего цвета в интерьере
В Москве скупают мини-квартиры
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь