Шесть партий Рады получат из Госбюджета 100 млн грн

Источник: "РИА Новости" Украина

«Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о выделении средств из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности в III квартале 2017 года шести политических партий, представленных в парламенте. Соответствующим решением выделено более 100 миллионов гривен (почти 4 миллиона долларов)», — говорится в сообщении.

По данным НАПК, партии ежеквартально получают из госбюджета средства в размере 25% общего размера ежегодного финансирования.

Как отметило ведомство, партии «Народный фронт» экс-премьера Арсения Яценюка и «Блок Петра Порошенко» получат более 1 миллиона долларов, «Объединение «Самопомощь» — около 500 тысяч долларов, «Радикальная партия» Олега Ляшко — около 360 тысяч долларов. Партия «Оппозиционный блок» получит около 466 тысяч долларов, а «Батькивщина» — около 11,4 тысячи долларов.