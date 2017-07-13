Шесть партий Рады получат из Госбюджета 100 млн грн
КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. В этом году шесть партий в парламенте получат 100 миллионов гривен в рамках госфинансирования, сообщила
КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. В этом году шесть партий в парламенте получат 100 миллионов гривен в рамках госфинансирования, сообщила
«Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о выделении средств из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности в III квартале 2017 года шести политических партий, представленных в парламенте. Соответствующим решением выделено более 100 миллионов гривен (почти 4 миллиона долларов)», — говорится в сообщении.
По данным НАПК, партии ежеквартально получают из госбюджета средства в размере 25% общего размера ежегодного финансирования.
Как отметило ведомство, партии «Народный фронт»
С 1 июля 2016 года в Украине введено прямое государственное финансирование партий. Право на госфинансирование получают только те партии, представители которых по результатам последних выборов получили депутатский мандат.