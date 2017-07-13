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18:40 (мск), источник: Капитал

Столтенберг сообщил о глубоких разногласиях с РФ по Украине

НАТО и Россия имеют глубокие разногласия по ситуации в Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после заседания Совета Россия-НАТО.

Источник: Капитал

По его словам, аннексия Крыма и война на Донбассе остаются краеугольными камнями в дискуссиях с Россией.

«В случае Украины союзники по НАТО и Россия по-прежнему имеют принципиальные разногласия. Крымский вопрос и конфликт в Восточной Украине остаются ясными спорами, а тяжелое оружие не выведено из зоны конфликта. Минские соглашения дают наилучшие шансы на разрешение конфликта, но их необходимо реализовать, и работа наблюдателей ОБСЕ должна быть беспрепятственной», — рассказал Столтенберг.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Афганистане и прозрачность и снижение мировых рисков безопасности.

«На сегодняшнем заседании мы также обсудили ситуацию с безопасностью в Афганистане, которая остается сложной задачей. Стабильный Афганистан имеет важное значение для региональной безопасности. Союзники НАТО и Россия разделяют общий интерес для поддержки правительства национального единства и для работы в направлении свободного, безопасного и демократического Афганистана», — сообщил генсек НАТО.

Также стороны обменялись сообщениями о предстоящих военных учениях НАТО ZAPAD 2017 и России Trident Javelin 2017.

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