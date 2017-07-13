Столтенберг сообщил о глубоких разногласиях с РФ по Украине
НАТО и Россия имеют глубокие разногласия по ситуации в Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после заседания Совета
НАТО и Россия имеют глубокие разногласия по ситуации в Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после заседания Совета
По его словам, аннексия Крыма и война на Донбассе остаются краеугольными камнями в дискуссиях с Россией.
«В случае Украины союзники по НАТО и Россия
Кроме того, стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Афганистане и прозрачность и снижение мировых рисков безопасности.
«На сегодняшнем заседании мы также обсудили ситуацию с безопасностью в Афганистане, которая остается сложной задачей. Стабильный Афганистан имеет важное значение для региональной безопасности. Союзники НАТО и Россия разделяют общий интерес для поддержки правительства национального единства и для работы в направлении свободного, безопасного и демократического Афганистана», — сообщил генсек НАТО.
Также стороны обменялись сообщениями о предстоящих военных учениях НАТО ZAPAD 2017 и России Trident Javelin 2017.