Первая в Казахстане женщина-генерал стала сенатором
Указами Главы государства назначены депутатами Сената Парламента Республики Казахстан:
Указами Главы государства назначены депутатами Сената Парламента Республики Казахстан:
Айтпаева Сауле Муханбедиановна — первая в истории Казахстана женщина, получившая в 2013 году звание генерала. Родилась 22 мая 1960 года. Окончила Свердловский юридический институт им. Р. Руденко (1979−1983), Юрист по специальности «правоведение».
В 1977 году — заведующая канцелярией Жаксынской районной прокуратуры Тургайской области.
В 1978 году — машинистка Жаксынской райкома комсомола Тургайской области.
В 1983 году — стажер прокуратуры Ленинского района Целиноградской областной прокуратуры.
В 1984 году — следователь прокуратуры Ленинского района г. Целинограда.
С 1985 по 1988 годы — прокурор отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел прокуратуры Акмолинской области.
С 1988 по 1992 годы — помощник прокурора по кадрам прокуратуры Акмолинской области.
С 1992 по 1996 годы — прокурор
В 1996 году — старший помощник по
В 1997 году — начальник отдела разработки и внедрения первичных учетных документов, форм отчетности и методологии ЦПСиИ при ГП РК.
В 1998 году — заместитель начальника Ц (Д)ПСиИ -начальник управления статистики в г Астане.
С 1999 по 2001 годы — заместитель начальника Ц (Д)ПСиИ — начальник управления формирования статистики Ц (Д)ПСиИ Прокуратуры Ленинского района и Акмолинской области.
С 2001 по 2003 годы — заместитель Начальника Центра правовой статистики и информации при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.
В 2003—2005 годы — заместитель Председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
С 2005 по 2012 годы — первый заместитель Председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
С 2012 года — председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Старший советник юстиции; Государственный советник юстиции 3 класса (06.05.2013); Генерал (05.2013).
Волков Владимир Васильевич родился 12 июня 1955 года. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова (1979), Юрист; мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса.
С 1974 по 1982 годы — инструктор Госкомспорта Казахской ССР, тренер СО «Буревестник», «Динамо», «Трудовые резервы».
С 1982 по 1990 годы —
С 1990 по 1993 годы — старший референт, заведующий сектором, помощник заместителя Председателя Верховного Совета Республики Казахстан.
В 1993—1994 годы — член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
В 1994—1996 годы — консультант, государственный инспектор
В 1996 году — заведующий организационным отделом, заведующий административным отделом, заместитель заведующего отделом экспертизы Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.
С 1994 по 2016 годы — заместитель заведующего
С 2016 года — заместитель Руководителя Аппарата Сената Парламента РК.
Жумагулов Бакытжан Турсынович родился 18 августа 1953 года. Образование высшее. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова. Ученый — математик, доктор технических наук, профессор, академик Национальной академии наук РК, лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки, техники и образования, «Қазақстанныңеңбексіңіргенқайраткері».
В 1971 году — учитель Капальской средней школы
С 1979 по 1991 годы — секретарь комитета ВЛКСМ, ассистент, старший инженер, старший преподаватель, заведующий кафедрой, проректор, секретарь парткома Казахского государственного университета им. С. М. Кирова.
С 1991 по 2001 годы — главный ученый секретарь,
В 2002 году —
С 2002 по 2004 годы — заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, заведующим Отделом
В 2004—2005 годы — заместитель Руководителя Центрального аппарата республиканской политической партии «Отан».
В 2005 году — руководитель Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты Республики Казахстан Н. А. Назарбаева.
В 2007—2008 годы — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва.
С 2008 по 2010 годы — ректор Казахского национального университета имени
С 2010 по 2013 годы — министр образования и науки Республики Казахстан.
С 2014 года — президент Национальной инженерной академии Республики Казахстан.
Мусабаев Талгат Амангельдиевич родился 7 января 1951 года. В 1974 году окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации им. Ленинского комсомола по специальности «Техническая эксплуатация авиационного радиооборудования»; 1977−1984 годы — обучался в
Военные и научные звания, классность:
Трудовую деятельность начал с 1 апреля 1974 года сменным инженером авиационного и радиоэлектронного оборудования Бурундайского объединенного авиационного отряда (ОАО) воздушных сообщений гражданской авиации.
До сентября 1990 года в Казахском управлении гражданской авиации на различных инженерных, летных и командных должностях;.
1990−2003 годы — работал в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в должностях кандидата в
2003−2005 годы — начальник боевой подготовки армейской авиации вооруженных сил РФ;.
2005−2007 годы — генеральный директор АО «Совместное
С февраля по апрель 2007 года — председатель Аэрокосмического комитета МОН РК;.
2007−2014 годы — Председатель Национального космического агентства РК;.
С августа 2014 года по январь 2016 года — председатель Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;.
С января 2016 года — советник Президента Республики Казахстан.