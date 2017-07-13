Первая в Казахстане женщина-генерал стала сенатором

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Айтпаева Сауле Муханбедиановна.

Волков Владимир Васильевич.

Жумагулов Бакытжан Турсынович.

Мусабаев Талгат Амангельдиевич.

Айтпаева Сауле Муханбедиановна — первая в истории Казахстана женщина, получившая в 2013 году звание генерала. Родилась 22 мая 1960 года. Окончила Свердловский юридический институт им. Р. Руденко (1979−1983), Юрист по специальности «правоведение».

В 1977 году — заведующая канцелярией Жаксынской районной прокуратуры Тургайской области.

В 1978 году — машинистка Жаксынской райкома комсомола Тургайской области.

В 1983 году — стажер прокуратуры Ленинского района Целиноградской областной прокуратуры.

В 1984 году — следователь прокуратуры Ленинского района г. Целинограда.

С 1985 по 1988 годы — прокурор отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел прокуратуры Акмолинской области.

С 1988 по 1992 годы — помощник прокурора по кадрам прокуратуры Акмолинской области.

С 1992 по 1996 годы — прокурор организационно-аналитического отдела прокуратуры Акмолинской области.

В 1996 году — старший помощник по организационно-инспекторской работе Целинной транспортной прокуратуры.

В 1997 году — начальник отдела разработки и внедрения первичных учетных документов, форм отчетности и методологии ЦПСиИ при ГП РК.

В 1998 году — заместитель начальника Ц (Д)ПСиИ -начальник управления статистики в г Астане.

С 1999 по 2001 годы — заместитель начальника Ц (Д)ПСиИ — начальник управления формирования статистики Ц (Д)ПСиИ Прокуратуры Ленинского района и Акмолинской области.

С 2001 по 2003 годы — заместитель Начальника Центра правовой статистики и информации при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

В 2003—2005 годы — заместитель Председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

С 2005 по 2012 годы — первый заместитель Председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

С 2012 года — председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Старший советник юстиции; Государственный советник юстиции 3 класса (06.05.2013); Генерал (05.2013).

Волков Владимир Васильевич родился 12 июня 1955 года. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова (1979), Юрист; мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса.

С 1974 по 1982 годы — инструктор Госкомспорта Казахской ССР, тренер СО «Буревестник», «Динамо», «Трудовые резервы».

С 1982 по 1990 годы — стажер-исследователь, ассистент, заместитель декана вечерне-заочного обучения юридического факультета Казахского государственного университета.

С 1990 по 1993 годы — старший референт, заведующий сектором, помощник заместителя Председателя Верховного Совета Республики Казахстан.

В 1993—1994 годы — член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

В 1994—1996 годы — консультант, государственный инспектор организационно-контрольного управления, отдела Аппарата, Администрации Президента Республики Казахстан.

В 1996 году — заведующий организационным отделом, заведующий административным отделом, заместитель заведующего отделом экспертизы Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.

С 1994 по 2016 годы — заместитель заведующего Информационно-аналитического отдела Аппарата Сената Парламента РК.

С 2016 года — заместитель Руководителя Аппарата Сената Парламента РК.

Жумагулов Бакытжан Турсынович родился 18 августа 1953 года. Образование высшее. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова. Ученый — математик, доктор технических наук, профессор, академик Национальной академии наук РК, лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки, техники и образования, «Қазақстанныңеңбексіңіргенқайраткері».

В 1971 году — учитель Капальской средней школы Талды-Курганской области.

С 1979 по 1991 годы — секретарь комитета ВЛКСМ, ассистент, старший инженер, старший преподаватель, заведующий кафедрой, проректор, секретарь парткома Казахского государственного университета им. С. М. Кирова.

С 1991 по 2001 годы — главный ученый секретарь, вице-президент, президент Национальной инженерной академии Республики Казахстан.

В 2002 году — вице-министр образования и науки Республики Казахстан.

С 2002 по 2004 годы — заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, заведующим Отделом социально-культурного развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

В 2004—2005 годы — заместитель Руководителя Центрального аппарата республиканской политической партии «Отан».

В 2005 году — руководитель Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты Республики Казахстан Н. А. Назарбаева.

В 2007—2008 годы — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва.

С 2008 по 2010 годы — ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби.

С 2010 по 2013 годы — министр образования и науки Республики Казахстан.

С 2014 года — президент Национальной инженерной академии Республики Казахстан.

Мусабаев Талгат Амангельдиевич родился 7 января 1951 года. В 1974 году окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации им. Ленинского комсомола по специальности «Техническая эксплуатация авиационного радиооборудования»; 1977−1984 годы — обучался в Алма-Атинском аэроклубе ДОСААФ; В 1986 году высшей квалификационной комиссией Министерства гражданской авиации СССР выдано свидетельство пилота гражданской авиации; В 1993 году окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации, диплом инженера-пилота.

Военные и научные звания, классность: Летчик-космонавт, генерал-лейтенант авиации, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук РК, академик Национальной инженерной академии РК, академик Международной академии астронавтики, академик Международной академии информатизации, академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, академик Российской академии естественных наук.

Летчик-космонавт 1 класса, совершил три длительных космических полета общей продолжительностью более 342 суток.

Трудовую деятельность начал с 1 апреля 1974 года сменным инженером авиационного и радиоэлектронного оборудования Бурундайского объединенного авиационного отряда (ОАО) воздушных сообщений гражданской авиации.

До сентября 1990 года в Казахском управлении гражданской авиации на различных инженерных, летных и командных должностях;.

1990−2003 годы — работал в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в должностях кандидата в космонавты-исследователи, кандидата в космонавты- испытатели, инструктора-космонавта-испытателя, командира группы — инструктора — космонавта — испытателя;.

2003−2005 годы — начальник боевой подготовки армейской авиации вооруженных сил РФ;.

2005−2007 годы — генеральный директор АО «Совместное Казахстанско-Российское предприятие «Байтерек» по созданию космического ракетного комплекса «Байтерек» на космодроме «Байконур»;.

С февраля по апрель 2007 года — председатель Аэрокосмического комитета МОН РК;.

2007−2014 годы — Председатель Национального космического агентства РК;.

С августа 2014 года по январь 2016 года — председатель Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан;.