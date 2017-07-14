Власти Воронежской области отчитались по «дорожной карте» поддержки инвалидов
В регионе адаптировали автостанции и запустили базу для инклюзивного образования.
В регионе адаптировали автостанции и запустили базу для инклюзивного образования.
Власти Воронежской области в четверг, 13 июля, подвели первые итоги реализации плана мероприятий по повышению доступности объектов инфраструктуры и услуг для инвалидов. «Дорожную карту» утвердило облправительство в сентябре 2015 года. План рассчитан на 2016−2025 годы.
По данным департамента транспорта и автодорог, в 2016 году для беспрепятственного доступа инвалидов адаптировали автовокзалы в Борисоглебске и Лисках, а также автостанции в Павловске, Богучаре и Кантемировке. Там переоборудовали входные группы, обустроили кассы, установили пандусы, реконструировали туалеты.
Работы по адаптации на автостанциях Павловска, Богучара и Кантемировки завершат в 2017 году. На эти цели заложили дополнительные субсидии. Также в течение 2017 года планируется адаптировать для инвалидов еще три объекта транспортной инфраструктуры — автостанции в Бутурлиновке и Нижнедевицке и Левобережный автовокзал Воронежа.
Как сообщили в облдепартаменте образования, науки и молодежной политики, в 2017 году на базе Новоусманского многопрофильного техникума создали организацию для поддержки инклюзивного профессионального образования инвалидов. Это обошлось в 3,2 млн рублей, которые Воронежская область получила из федбюджета.
Условия для получения
Чтобы создать безбарьерную среду для
Кроме этого, облдепартамент образования в 2017 году заключил четыре контракта на общую сумму 1,1 млн рублей для закупки спецоборудования. В частности, деньги пойдут на