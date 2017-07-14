Власти Воронежской области отчитались по «дорожной карте» поддержки инвалидов

Власти Воронежской области в четверг, 13 июля, подвели первые итоги реализации плана мероприятий по повышению доступности объектов инфраструктуры и услуг для инвалидов. «Дорожную карту» утвердило облправительство в сентябре 2015 года. План рассчитан на 2016−2025 годы.

По данным департамента транспорта и автодорог, в 2016 году для беспрепятственного доступа инвалидов адаптировали автовокзалы в Борисоглебске и Лисках, а также автостанции в Павловске, Богучаре и Кантемировке. Там переоборудовали входные группы, обустроили кассы, установили пандусы, реконструировали туалеты.

Работы по адаптации на автостанциях Павловска, Богучара и Кантемировки завершат в 2017 году. На эти цели заложили дополнительные субсидии. Также в течение 2017 года планируется адаптировать для инвалидов еще три объекта транспортной инфраструктуры — автостанции в Бутурлиновке и Нижнедевицке и Левобережный автовокзал Воронежа.

Как сообщили в облдепартаменте образования, науки и молодежной политики, в 2017 году на базе Новоусманского многопрофильного техникума создали организацию для поддержки инклюзивного профессионального образования инвалидов. Это обошлось в 3,2 млн рублей, которые Воронежская область получила из федбюджета.

Условия для получения детьми-инвалидами качественного образования создают в 18 образовательных организациях региона. Для инклюзивного образования там закупили учебно-методические материалы.

Чтобы создать безбарьерную среду для детей-инвалидов, власти заключили в 2017 году четыре контракта на общую сумму 3,1 млн рублей. На эти деньги в школах установят пандусы и поручни, оборудуют санузлы, расширят дверные проемы, устранят перепады и стыки полов.