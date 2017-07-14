Подрядчик планирует высадить около двух тысяч деревьев вокруг нижегородского стадиона к ЧМ-2018
Подрядчик планирует высадить около двух тысяч деревьев вокруг нижегородского стадиона к ЧМ-2018. Об этом сообщает
Подрядчик планирует высадить около двух тысяч деревьев вокруг нижегородского стадиона к ЧМ-2018. Об этом сообщает
13 июля 2917 года прошло выездное совещание на стадионе «Нижний Новгород» под руководством губернатора Валерия Шанцева. Согласно информации
«Заканчиваются работы по укладке основного слоя поля и монтажу его инженерных систем — в ближайшие дни здесь будет засеяна трава. Также продолжается покраска колонн, вскоре проявится окончательный вид стадиона. Кроме того, ведутся
«Благоустроить территорию такого масштаба — задача не из простых. Асфальт будет укладываться в несколько слоев, поэтому фактически площадь, по которой должна пройти асфальтоукладочная машина, составит более 450 тысяч кв. м. На территории вокруг стадиона будет находиться четыре газонных участка с зелеными насаждениями. Кроме того, согласно условиям контракта мы высадим около двух тысяч деревьев», — добавил Сергей Пичушкин.
Как отметил заместитель губернатора Дмитрий Сватковский, площадь благоустройства территории вокруг стадиона соответствует площади более чем 20 футбольных полей.
«Большинство объектов сегодня находятся на финишной прямой, в июне мы сдали в эксплуатацию спортивную базу на Бору. На ее территории будет гостиница на 78 номеров, футбольное поле, а газон будет готов в сентябре», — пообещал замгубернатора.
Как отметил заместитель председателя Заксобрания региона Александр Табачников, «стадион в Нижнем Новгороде — одно из самых больших и сложных инженерных сооружений». «Очень радует высокая культура производства. Это видно по качеству, четкой организации работы. Это уникальное инженерное сооружение. На объекте работает огромное количество нижегородских предприятий, которые совершенствуют свой профессиональный уровень, становятся современными и высокотехнологичными», — считает Табачников.
По мнению председателя ЗС НО Евгения Лебедева, «стадион расположен в очень красивом месте — на Стрелке»: «Это грандиозное, знаковое сооружение, которое будет украшением Нижегородского края и Нижнего Новгорода».
Напомним, в июне 2017 года подрядчик приступил к укладке кровли из светопрозрачного поликарбоната на стадионе. Строительство стадиона к ЧМ в Нижнем Новгороде планируется завершить до конца 2017 года. Госконтракт на возведение объекта Минспорта РФ и «Стройтрансгаз» подписали в конце декабря 2014 года. Цена контракта — 16,756 млрд рублей. В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе ¼ финала.