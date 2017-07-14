Новым послом Франции в Москве может стать женщина

Источник: AP 2017

Если госпожа Берманн получит агреман (согласие) из Москвы, то к исполнению своих новых обязанностей она сможет приступить, как ожидается, в сентябре: бывший посол Франции в России Жан-Морис Рипер уже направлен в посольство в Китай, где на этой неделе вручил верительные грамоты председателю КНР Си Цзиньпину.

Ранее на пост в Москву госпожу Берманн прочило французское издание La Lettre de l`Expansion. Дипломат владеет русским языком и уже работала в посольстве в Москве в 1986—1989 годах.

Госпожа Берманн — один из самых уважаемых французских дипломатов, первая женщина, назначенная послом Франции в одну из стран—постоянных членов Совета Безопасности ООН: в 2011—2014 годах она возглавляла французское посольство в Пекине.

63-летняя госпожа Берманн известна прежде всего как китаист: в 1976 году она еще 22-летней студенткой элитного парижского Института политических наук Sciences Po уехала на год на учебу в Пекин.

В прошлом году французский журнал Vanity Fair включил Сильви Берманн в топ-50 самых влиятельных французов, поставив на 7-е место в списке — всего на одну позицию ниже Эмманюэля Макрона, тогда еще не выигравшего президентские выборы.