МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Египет
Министерство иностранных дел Украины призывает граждан воздержаться от поездок в Арабскую Республику Египет
Министерство иностранных дел Украины призывает граждан воздержаться от поездок в Арабскую Республику Египет
«В связи с принятием парламентом Арабской Республики Египет
Упомянутые предостережения вызваны существенной активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, включая «ИГИЛ», которые все чаще направляют террористические акты против гражданских лиц с учетом их религиозной принадлежности.
Тем гражданам, которые уже находятся в Египте, рекомендовано учесть имеющиеся риски дальнейшего пребывания на территории этого государства и неуклонно придерживаться следующих советов:
— не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах к западу от долины реки Нил;.
— проявлять бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, побережье Красного моря (курорты городов Хургада,
В случае пребывания в курортных местах Египта рекомендовано проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности. В случае острой необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха, гражданам следует сообщать об этом администрацию отеля, родных или представителей туроператора.
Напомним, что 7-го июля в результате атаки боевиком в Египте погибли 23 военнослужащих.