МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Египет

Источник: Капитал

«В связи с принятием парламентом Арабской Республики Египет 04.07.2017 года решения о продлении сроком на три месяца чрезвычайного положения в стране Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины пересмотреть собственные планы относительно посещения Египта в течение действия в государстве чрезвычайного положения, и, по возможности, воздержаться без крайней необходимости от поездок в эту страну, в том числе с туристической целью», — говорится в сообщении.

Упомянутые предостережения вызваны существенной активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, включая «ИГИЛ», которые все чаще направляют террористические акты против гражданских лиц с учетом их религиозной принадлежности.

Тем гражданам, которые уже находятся в Египте, рекомендовано учесть имеющиеся риски дальнейшего пребывания на территории этого государства и неуклонно придерживаться следующих советов:

— не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах к западу от долины реки Нил;.

— проявлять бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, побережье Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).

В случае пребывания в курортных местах Египта рекомендовано проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности. В случае острой необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха, гражданам следует сообщать об этом администрацию отеля, родных или представителей туроператора.