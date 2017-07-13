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21:26 (мск), источник: Капитал

МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Египет

Министерство иностранных дел Украины призывает граждан воздержаться от поездок в Арабскую Республику Египет из-за продолжения парламентом этой страны чрезвычайного положения на три месяца. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Источник: Капитал

«В связи с принятием парламентом Арабской Республики Египет 04.07.2017 года решения о продлении сроком на три месяца чрезвычайного положения в стране Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины пересмотреть собственные планы относительно посещения Египта в течение действия в государстве чрезвычайного положения, и, по возможности, воздержаться без крайней необходимости от поездок в эту страну, в том числе с туристической целью», — говорится в сообщении.

Упомянутые предостережения вызваны существенной активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, включая «ИГИЛ», которые все чаще направляют террористические акты против гражданских лиц с учетом их религиозной принадлежности.

Тем гражданам, которые уже находятся в Египте, рекомендовано учесть имеющиеся риски дальнейшего пребывания на территории этого государства и неуклонно придерживаться следующих советов:

 — не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах к западу от долины реки Нил;.

 — проявлять бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, побережье Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).

В случае пребывания в курортных местах Египта рекомендовано проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности. В случае острой необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха, гражданам следует сообщать об этом администрацию отеля, родных или представителей туроператора.

Напомним, что 7-го июля в результате атаки боевиком в Египте погибли 23 военнослужащих.

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