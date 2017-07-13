Добкин: брать клетчатое одеяло и в больницу не собираюсь

«Я нахожусь в хорошей физической форме, со здоровьем у меня все нормально, “на больничку” я не собираюсь, одеяло клетчатое брать с собой не собираюсь», — сказал депутат.
«Я пойду туда, куда они меня хотят отправить», — добавил Добкин.
Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.
Добкин отвергает все обвинения и уверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.
Сегодня парламент поддержал представления прокуратуры о лишении его депутатской неприкосновенности, задержании и аресте.
Генпрокурор вызвал Добкина в Генеральную прокуратуру на завтра на 14.00.
В свою очередь Добкин уверяет, что не собирается уезжать из Украины и придет завтра в Генпрокуратуру.