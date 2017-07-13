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21:21 (мск), источник: УНИАН

Добкин: брать клетчатое одеяло и в больницу не собираюсь

Народный депутат от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин уверяет, что брать клетчатое одеяло и в больницу не собирается. Об этом Добкин сказал в комментарии журналистам после принятия парламентом решения о лишении его депутатской неприкосновенности, задержании и аресте.

Источник: УНИАН

«Я нахожусь в хорошей физической форме, со здоровьем у меня все нормально, “на больничку” я не собираюсь, одеяло клетчатое брать с собой не собираюсь», — сказал депутат.

«Я пойду туда, куда они меня хотят отправить», — добавил Добкин.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отвергает все обвинения и уверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.

Сегодня парламент поддержал представления прокуратуры о лишении его депутатской неприкосновенности, задержании и аресте.

Генпрокурор вызвал Добкина в Генеральную прокуратуру на завтра на 14.00.

В свою очередь Добкин уверяет, что не собирается уезжать из Украины и придет завтра в Генпрокуратуру.

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