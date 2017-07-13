В Госдуму внесли проект о господдержке безработной молодежи до 25 лет

Государственная политика по поддержке занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы, сейчас распространяется на граждан от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.
«Предлагается внести изменения… установив возрастной ценз граждан, испытывающих трудности в поиске работы, от 18 до 25 лет», — говорится в пояснительной записке.
Авторы мотивируют свой законопроект высоким уровнем безработицы среди людей от 20 до 25 лет и «необходимостью оказания адресной и своевременной государственной поддержки в трудоустройстве молодых специалистов.