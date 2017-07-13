В Госдуму внесли проект о господдержке безработной молодежи до 25 лет

Источник: РИА Новости

Государственная политика по поддержке занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы, сейчас распространяется на граждан от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.

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«Предлагается внести изменения… установив возрастной ценз граждан, испытывающих трудности в поиске работы, от 18 до 25 лет», — говорится в пояснительной записке.