Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сейсмологи предупредили о неизбежном землетрясении века
Чистота в доме не даст набрать лишний вес
Бородина, Киркоров и другие звезды с детьми на отдыхе (фото)
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
Новый имидж Аллы Пугачевой обошелся более чем в 1 млн рублей
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ: Ветераны АТО перекрыли дорогу и пожелали «крови и зрелищ»
ДНР: бойцы Украины отказались воевать за ВСУ
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
"Окончательно обнаглели": вице-премьер РФ о ролике НАТО
СМИ опубликовали кадры обновленного авиаполка РФ
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
12Природные пожары в Калифорнии
22:11 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуму внесли проект о господдержке безработной молодежи до 25 лет

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Заксобрание Севастополя совместно с федеральным депутатом Дмитрием Беликом (ЕР) внесли в Госдуму законопроект, предлагающий считать испытывающими трудности в поиске работы людей до 25 лет.

Источник: РИА Новости

Государственная политика по поддержке занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы, сейчас распространяется на граждан от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.

Читайте также
Матвиенко выступила за отказ от общежитий

«Предлагается внести изменения… установив возрастной ценз граждан, испытывающих трудности в поиске работы, от 18 до 25 лет», — говорится в пояснительной записке.

Авторы мотивируют свой законопроект высоким уровнем безработицы среди людей от 20 до 25 лет и «необходимостью оказания адресной и своевременной государственной поддержки в трудоустройстве молодых специалистов.

Комментарии
2
арсений сидоров
Пока молчит глава государства-молодёжь предоставлена сама себе. Пока не будет налажено обеспечение молодёжи работой и бесплатным жильём- прироста населения вообще не будет никогда. Ну откуда у молодой пары деньги чтобы купить квартиру. Абсурд какой-то.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Ruslan S
Верните распределение студентов по предприятиям после окончания ВУЗа.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Это вам не Европа: что удивляет иностранцев в Москве
Кремль прокомментировал слова Трампа о 'жестком разговоре' с Путиным
Это вам не Европа: что удивляет иностранцев в Москве
Макрон заявил, что Париж больше не настаивает на уходе Асада
«Доктор Веб» заявил о вредоносном коде на портале госуслуг
Посольство РФ проверяет данные о задержании россиян в Турции
«Силовые машины» не стали комментировать задержание гендиректора
Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом «в нужный момент»
Спасатели предупредили о сильном ветре, дождях и граде в ЦФО
Спорт
Гончаренко: Постоянно просматриваем игроков и ведем переговоры После встречи с болельщиками главный тренер ЦСКА рассказал о выздоровлении Дзагоева, задачах на сезон и лимите на легионеров
Авто
Премьера кроссовера Jaguar E-Pace: онлайн-трансляция Сегодня в 22-00 «Авто Mail.Ru» начнет прямую трансляцию с премьеры нового кроссовера Jaguar!
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный О смерти актера сообщил его сын на странице в социальной сети
Недвижимость
Как выбрать цвет для интерьера: 10 советов
Компенсацию дольщикам ограничат до цены 100 кв. м жилья
Полонского признали виновным в афере и отпустили
В регионах России стали строить меньше торговых центров
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Сергей Шнуров и его жена рассказали, почему у них нет детей Семейному счастью звездной пары мешает квартирный вопрос.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь