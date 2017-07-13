Представители профсоюзов проводят в МОЗ голодовку из-за медреформы

«Сейчас в Белом зале министерства здравоохранения проводим переговоры с представителями Минздрава. Требуем выполнения требований КСПУ (Конфедерации свободных профсоюзов Украины — ред.) от 13 июля, основные — отставка министра и отмена реформы, направленной на уничтожение миллионов украинцев. Николай Житник, известный горняк, орденоносец, вместе со мной, председателем КСПУ, объявил голодовку», — написал Волынец в четверг на своей странице в Facebook.
Также он сообщил, что к голодовке присоединился представитель Минздрава Юрий Соколов.
Ранее Верховная Рада приняла в первом чтение базовый законопроект, который позволит дать старт проведению медицинской реформы в Украине.