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21:47 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Представители профсоюзов проводят в МОЗ голодовку из-за медреформы

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Представители профсоюзов объявили голодовку и требуют не ставить на голосование в Верховной Раде медицинскую реформу, заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Сейчас в Белом зале министерства здравоохранения проводим переговоры с представителями Минздрава. Требуем выполнения требований КСПУ (Конфедерации свободных профсоюзов Украины — ред.) от 13 июля, основные — отставка министра и отмена реформы, направленной на уничтожение миллионов украинцев. Николай Житник, известный горняк, орденоносец, вместе со мной, председателем КСПУ, объявил голодовку», — написал Волынец в четверг на своей странице в Facebook.

Также он сообщил, что к голодовке присоединился представитель Минздрава Юрий Соколов.

Ранее Верховная Рада приняла в первом чтение базовый законопроект, который позволит дать старт проведению медицинской реформы в Украине.

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