Глава Башкирии предложил полностью запретить долевое строительство
С такой инициативой власти республики обратятся к федеральным властям.
С такой инициативой власти республики обратятся к федеральным властям.
С громким предложением выступил сегодня, 13 июля, глава Башкирии. Выступая в Доме правительства на расширенном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка, Хамитов предложил раз и навсегда решить проблему дольщиков.
— Пусть застройщик идет в банк, получает кредит и строит, и только потом продает, — заявил глава Башкирии. Власти региона планируют обратиться в федеральные органы власти с предложением полностью запретить долевое строительство.
Если это предложение будет поддержано в Москве, застройщики смогут продавать квартиры только после завершения строительства. Подобные идеи уже обсуждались на федеральном уровне, но так и не были приняты.
По мнению экспертов, подобный шаг значительно повысит стоимость жилья — квартиры могут подорожать до 20%, поскольку застройщикам придется обращаться в банки за крупными кредитами.