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22:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии предложил полностью запретить долевое строительство

С такой инициативой власти республики обратятся к федеральным властям.

С громким предложением выступил сегодня, 13 июля, глава Башкирии. Выступая в Доме правительства на расширенном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка, Хамитов предложил раз и навсегда решить проблему дольщиков.

— Пусть застройщик идет в банк, получает кредит и строит, и только потом продает, — заявил глава Башкирии. Власти региона планируют обратиться в федеральные органы власти с предложением полностью запретить долевое строительство.

Если это предложение будет поддержано в Москве, застройщики смогут продавать квартиры только после завершения строительства. Подобные идеи уже обсуждались на федеральном уровне, но так и не были приняты.

По мнению экспертов, подобный шаг значительно повысит стоимость жилья — квартиры могут подорожать до 20%, поскольку застройщикам придется обращаться в банки за крупными кредитами.

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