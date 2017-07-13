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23:10 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом, когда «настанет нужный момент»

При этом президент США не считает, что сейчас подходящий момент для этого.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит российского лидера Владимира Путина в Белый дом, когда наступит подходящий момент. Об этом он заявил в четверг журналистам.

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«Я бы сказал да. В нужное время. Я не думаю, что сейчас подходящий момент для этого, но мой ответ: «Да, пригласил бы», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли он пригласить президента РФ в Белый дом.

Президент США заявил, что не верит в то, что российский коллега поддерживал его перед американскими президентскими выборами.

«Когда я в следующий раз встречусь с Путиным, я спрошу его: “За кого вы были на самом деле?” Потому что я не могу поверить в то, что он мог выступать за меня», — сказал он.

Комментарии
3
Андрей .
уж лучше Вы к нам...！)
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Елена Ситникова
А может встретится на Колыме и пообщаться?
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арсений сидоров
ух и хитёр
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