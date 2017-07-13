Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом, когда «настанет нужный момент»
При этом президент США не считает, что сейчас подходящий момент для этого.
При этом президент США не считает, что сейчас подходящий момент для этого.
ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит российского лидера Владимира Путина в Белый дом, когда наступит подходящий момент. Об этом он заявил в четверг журналистам.
«Я бы сказал да. В нужное время. Я не думаю, что сейчас подходящий момент для этого, но мой ответ: «Да, пригласил бы», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли он пригласить президента РФ в Белый дом.
Президент США заявил, что не верит в то, что российский коллега поддерживал его перед американскими президентскими выборами.
«Когда я в следующий раз встречусь с Путиным, я спрошу его: “За кого вы были на самом деле?” Потому что я не могу поверить в то, что он мог выступать за меня», — сказал он.