Трамп заявил, что пригласит Путина в Белый дом, когда «настанет нужный момент»

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласит российского лидера Владимира Путина в Белый дом, когда наступит подходящий момент. Об этом он заявил в четверг журналистам.

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«Я бы сказал да. В нужное время. Я не думаю, что сейчас подходящий момент для этого, но мой ответ: «Да, пригласил бы», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов, намерен ли он пригласить президента РФ в Белый дом.

Президент США заявил, что не верит в то, что российский коллега поддерживал его перед американскими президентскими выборами.