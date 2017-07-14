Уклонение от врачей выйдет себе дороже
Работодателей хотят заставить отвечать за диспансеризацию сотрудников.
Работодателей хотят заставить отвечать за диспансеризацию сотрудников.
По данным «Ъ», Минздрав предлагает правительству ввести ответственность для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию. Компании могут обязать платить повышенный тариф ОМС — против этого уже выступает
Минздрав предлагает правительству сделать нанимателей ответственными за диспансеризацию и профосмотры сотрудников («Ъ» ознакомился с документами ведомств). Как сообщили «Ъ» источники в ведомствах, 13 января на совещании у
6 марта ведомства отчитались: в рамках законодательства у правительства нет возможности использовать такие меры. Тогда Минздрав предложил создать рабочую группу для разработки «системы
30 июня письмом в аппарат правительства ведомство сообщило, что на совещании в мае с участием Минюста и ФОМС было выдвинуто предложение повысить тариф отчислений на ОМС для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию и профосмотры по базовой программе ОМС. Ставку и другие условия принуждения к диспансеризации Минздрав планирует назвать после совещания с экспертами отрасли.
Как сообщили «Ъ» в Минздраве, конкретный сценарий пока не утвержден. С 2013 года диспансеризацию прошли уже более 85 млн россиян (так, в 2016 году — 22,15 млн). Минздрав отмечает, что эта процедура позволяет зафиксировать заболевания на ранних стадиях, что повышает эффективность лечения. Так, в 2016 году в рамках онкообследований уже 55% опухолей были выявлены на
По мнению главы корпорации «ТехноНИКОЛЬ» и члена генсовета
Эффект диспансеризации пока не доказан, а административная нагрузка на бизнес вырастет в разы.
При этом, как поясняют эксперты РАНХиГС, онкология, приведенная в пример Минздравом, — только один из фокусов диспансеризации. Эффект от проверки пациентов на другие заболевания, в первую очередь
Если нашли рак на ранней стадии, пациента можно пытаться вылечить. А если обнаружили повышенное артериальное давление вследствие определенного образа жизни — начать следить за своим здоровьем пациент может только сам. К сожалению, это россиянам пока не свойственно.
По мнению экспертов РАНХиГС, для эффективного контроля за заболеваниями, которые являются следствием образа жизни, диспансеризация должна стать частью системы мероприятий по укреплению здоровья населения — от целевых программ по борьбе с курением и неправильным питанием до расширения практики предоставления бесплатных лекарств.
Анастасия Мануйлова