Уклонение от врачей выйдет себе дороже

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По данным «Ъ», Минздрав предлагает правительству ввести ответственность для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию. Компании могут обязать платить повышенный тариф ОМС — против этого уже выступает бизнес-объединение «Деловая Россия». По оценке же экспертов РАНХиГС, сейчас в программе диспансеризации обследования, имеющие наибольший потенциал снижения смертности, составляют относительно небольшую долю. Борьба же с остальными выявляемыми заболеваниями требует популяризации в РФ здорового образа жизни.

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Минздрав предлагает правительству сделать нанимателей ответственными за диспансеризацию и профосмотры сотрудников («Ъ» ознакомился с документами ведомств). Как сообщили «Ъ» источники в ведомствах, 13 января на совещании у вице-премьера Ольги Голодец Минздрав предложил ввести административную или уголовную ответственность за уклонение от обследования на онкологические заболевания. По протоколу совещания, вице-премьер поручила Минздраву, ФОМС и Минюсту проработать эту возможность.

6 марта ведомства отчитались: в рамках законодательства у правительства нет возможности использовать такие меры. Тогда Минздрав предложил создать рабочую группу для разработки «системы социально-экономической мотивации граждан и работодателей», программы пропаганды здорового образа жизни и корпоративных программ работодателей.



30 июня письмом в аппарат правительства ведомство сообщило, что на совещании в мае с участием Минюста и ФОМС было выдвинуто предложение повысить тариф отчислений на ОМС для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию и профосмотры по базовой программе ОМС. Ставку и другие условия принуждения к диспансеризации Минздрав планирует назвать после совещания с экспертами отрасли.

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Как сообщили «Ъ» в Минздраве, конкретный сценарий пока не утвержден. С 2013 года диспансеризацию прошли уже более 85 млн россиян (так, в 2016 году — 22,15 млн). Минздрав отмечает, что эта процедура позволяет зафиксировать заболевания на ранних стадиях, что повышает эффективность лечения. Так, в 2016 году в рамках онкообследований уже 55% опухолей были выявлены на первой-второй стадиях, что снизило одногодичную летальность «до 23%» и повысило пятилетнюю выживаемость пациентов «до 53%». С 2018 года, отмечает Минздрав, диспансеризация станет еще более целевой и доказательной.



По мнению главы корпорации «ТехноНИКОЛЬ» и члена генсовета бизнес-объединения «Деловая Россия» Сергея Колесникова, «новая бюрократическая процедура увеличит расходы компаний на бухгалтерию».

Эффект диспансеризации пока не доказан, а административная нагрузка на бизнес вырастет в разы. Сергей Колесников Глава корпорации «ТехноНИКОЛЬ» и член генсовета бизнес-объединения «Деловая Россия»

При этом, как поясняют эксперты РАНХиГС, онкология, приведенная в пример Минздравом, — только один из фокусов диспансеризации. Эффект от проверки пациентов на другие заболевания, в первую очередь сердечно-сосудистые, гораздо ниже. В 2014 году ФОМС потратил на диспансеризацию около 27 млрд руб.— тариф на одну процедуру в среднем составляет 1,5 тыс. руб. (в 2016 году, по данным источников «Ъ», сумма выросла до 33 млрд руб.). По оценке экспертов РАНХиГС, на анализы, с максимальной вероятностью снижающие смертность населения, при диспансеризации 2014 года было потрачено только 4,5 млрд руб.

Если нашли рак на ранней стадии, пациента можно пытаться вылечить. А если обнаружили повышенное артериальное давление вследствие определенного образа жизни — начать следить за своим здоровьем пациент может только сам. К сожалению, это россиянам пока не свойственно. Владимир Назаров Заместитель главы Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС