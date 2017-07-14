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10:46 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Уклонение от врачей выйдет себе дороже

Работодателей хотят заставить отвечать за диспансеризацию сотрудников.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным «Ъ», Минздрав предлагает правительству ввести ответственность для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию. Компании могут обязать платить повышенный тариф ОМС — против этого уже выступает бизнес-объединение «Деловая Россия». По оценке же экспертов РАНХиГС, сейчас в программе диспансеризации обследования, имеющие наибольший потенциал снижения смертности, составляют относительно небольшую долю. Борьба же с остальными выявляемыми заболеваниями требует популяризации в РФ здорового образа жизни.

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Минздрав предлагает правительству сделать нанимателей ответственными за диспансеризацию и профосмотры сотрудников («Ъ» ознакомился с документами ведомств). Как сообщили «Ъ» источники в ведомствах, 13 января на совещании у вице-премьера Ольги Голодец Минздрав предложил ввести административную или уголовную ответственность за уклонение от обследования на онкологические заболевания. По протоколу совещания, вице-премьер поручила Минздраву, ФОМС и Минюсту проработать эту возможность.

6 марта ведомства отчитались: в рамках законодательства у правительства нет возможности использовать такие меры. Тогда Минздрав предложил создать рабочую группу для разработки «системы социально-экономической мотивации граждан и работодателей», программы пропаганды здорового образа жизни и корпоративных программ работодателей.

30 июня письмом в аппарат правительства ведомство сообщило, что на совещании в мае с участием Минюста и ФОМС было выдвинуто предложение повысить тариф отчислений на ОМС для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию и профосмотры по базовой программе ОМС. Ставку и другие условия принуждения к диспансеризации Минздрав планирует назвать после совещания с экспертами отрасли.

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Как сообщили «Ъ» в Минздраве, конкретный сценарий пока не утвержден. С 2013 года диспансеризацию прошли уже более 85 млн россиян (так, в 2016 году — 22,15 млн). Минздрав отмечает, что эта процедура позволяет зафиксировать заболевания на ранних стадиях, что повышает эффективность лечения. Так, в 2016 году в рамках онкообследований уже 55% опухолей были выявлены на первой-второй стадиях, что снизило одногодичную летальность «до 23%» и повысило пятилетнюю выживаемость пациентов «до 53%». С 2018 года, отмечает Минздрав, диспансеризация станет еще более целевой и доказательной.

По мнению главы корпорации «ТехноНИКОЛЬ» и члена генсовета бизнес-объединения «Деловая Россия» Сергея Колесникова, «новая бюрократическая процедура увеличит расходы компаний на бухгалтерию».

Эффект диспансеризации пока не доказан, а административная нагрузка на бизнес вырастет в разы.
Сергей Колесников
Глава корпорации «ТехноНИКОЛЬ» и член генсовета бизнес-объединения «Деловая Россия»

При этом, как поясняют эксперты РАНХиГС, онкология, приведенная в пример Минздравом, — только один из фокусов диспансеризации. Эффект от проверки пациентов на другие заболевания, в первую очередь сердечно-сосудистые, гораздо ниже. В 2014 году ФОМС потратил на диспансеризацию около 27 млрд руб.— тариф на одну процедуру в среднем составляет 1,5 тыс. руб. (в 2016 году, по данным источников «Ъ», сумма выросла до 33 млрд руб.). По оценке экспертов РАНХиГС, на анализы, с максимальной вероятностью снижающие смертность населения, при диспансеризации 2014 года было потрачено только 4,5 млрд руб.

Если нашли рак на ранней стадии, пациента можно пытаться вылечить. А если обнаружили повышенное артериальное давление вследствие определенного образа жизни — начать следить за своим здоровьем пациент может только сам. К сожалению, это россиянам пока не свойственно.
Владимир Назаров
Заместитель главы Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

По мнению экспертов РАНХиГС, для эффективного контроля за заболеваниями, которые являются следствием образа жизни, диспансеризация должна стать частью системы мероприятий по укреплению здоровья населения — от целевых программ по борьбе с курением и неправильным питанием до расширения практики предоставления бесплатных лекарств.

Анастасия Мануйлова

Комментарии
6
Александр Швед
обязать, наказать, обобрать - настоящая забота о "пастве"... -
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Ольга Лысенко
Почему на онкологию во время диспансеризации обследуют не во всех регионах ?
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Ольга Лысенко
И от каких болезней они умерли ? Снова пальцем в одно место )))
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