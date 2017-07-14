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10:28 (мск), источник: VLADNEWS

Около 40 кораблей примут участие в параде в честь Дня ВМФ во Владивостоке

Генеральная репетиция запланирована на 28 июля.

Около 40 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения Тихоокеанского флота примут участие в параде и военно-спортивном празднике в честь Дня военно-морского флота России во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТОФ.

В торжественных мероприятиях посвященных празднованию Дня ВМФ в акватории Амурского залива примут участие около 40 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения флота. Из них в парадный строй будут выстроены 12 кораблей Тихоокеанского флота. В их числе флагман флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», эскадренный миноносец «Быстрый», большой десантный корабль «Николай Вилков», малый противолодочный корабль «Усть-Илимск», судно связи «Карелия», госпитальное судно «Иртыш», спасательное судно «Алагез», ракетный катер «Р-79», базовый тральщик «БТ-100», подводная лодка «Комсомольск на Амуре» и пограничный сторожевой корабль «Сапфир».

Моряки Тихоокеанского флота приступят к постановке кораблей на бочки (специальные швартовые устройства) в Амурской заливе 24 июля. С 21 июля в акватории Амурского залива начнутся тренировки военно-спортивного праздника. Генеральная репетиция запланирована на 28 июля.

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