Рада поддержала пенсионную реформу в первом чтении

Источник: Ipress.ua

За законопроект № 6614 проголосовали 282 народных депутата.

Как говорится в пояснительной записке, проектом закона предлагается создать систему пенсионного страхования путем освобождения солидарной системы от несвойственных для нее расходов; восстановить дифференциацию размеров пенсий в зависимости от заработка; заменить механизм возмещения льготных пенсий на уплату единого взноса; пересмотреть условия назначения пенсий по возрасту на льготных условиях и за выслугу лет.

Профильный комитет Верховной Рады рекомендует принять за основу законопроект № 6614, которым предлагается предусмотреть повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и до 35 лет ежегодно до 2028 года.

Напомним, что послы стран США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Канады призвали Верховную Раду Украины принять пенсионную реформу до 15 июля.

Отметим, что пятый транш финансовой помощи от МВФ в размере 1,9 миллиардов долларов будет выделен Украине не раньше осени этого года. Причиной задержки в выделении кредита является то, что Верховная Рада не поддержала пенсионную и земельную реформы до начала летних каникул.

4 июня Международный валютный фонд и Всемирный банк выразили свою поддержку правительственному законопроекту о реформировании пенсионной системы, который разработали в Минсоцполитики.

Отметим, что Украина обязалась перед МВФ провести пенсионную реформу, одновременно сроком принятия соответствующего законопроекта в меморандуме с фондом указан конец апреля. Пенсионная реформа должна вступить в силу с 1 января 2018 года.