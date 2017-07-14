Преемник Нуланд снова летит в Украину

Источник: УНИАН

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ближайшие дни снова посетит Киев.

Об этом заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев рассказал вечером 13 июля в эфире «5 канала».

«Все будет зависеть от его графика, потому что он хочет интенсивно войти в процесс не только консультаций с украинской стороной, но и, в частности, с нашими партнерами по нормандскому формату», — отметил он.

Елисеев также напомнил, что во время первого визита Волкер встретился с широким кругом украинских государственных деятелей, в том числе пообщался с президентом Петром Порошенко.

«У президента с Волкером состоялся довольно откровенный и, я бы сказал, такой интенсивный и стратегический разговор. Они обсудили некоторые инновационные элементы, которые мы могли совместно с нашими партнерами предпринять для того, чтобы все-таки принести мир на Донбасс», — уточнил замглавы АП.