В Минкультуры рассматривают кандидатуры на замену Кехману

В Минкультуры РФ приняли с «пониманием» решение гендиректора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана покинуть свой пост. Кандидатуры на должность исполняющего обязанности гендиректора театра уже рассматриваются.

«Это решение он принял сам в связи с судебным делом о банкротстве. В министерстве его выбор воспринят с пониманием. (…) В настоящее время в Минкультуры России рассматриваются различные кандидатуры на пост исполняющего обязанности гендиректора театра», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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Там отметили, что за время, когда театром руководил Кехман, существенно увеличились внебюджетные доходы, повысилась заполняемость зала, был проведен ремонт, в том числе с привлечением внебюджетных средств. В сентябре планируется открытие концертного зала, который не функционировал в течение многих лет.

Ранее в четверг министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что директор Новосибирского театра оперы и балета Кехман решил покинуть свой пост. Говоря о мотивах отставки, Мединский отметил, что, хотя решение о банкротстве Кехмана судом не вынесено, но в свете этого процесса он все равно с должности распорядителя средств уходит (так как банкрот не может быть распорядителем средств).

Кехман, который также является художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге, был назначен директором Новосибирского театра оперы и балета в марте 2015 года взамен Бориса Мездрича, который лишился поста из-за постановки оперы «Тангейзер» режиссера Тимофея Кулябина.

В конце июля 2016 года Арбитраж Петербурга признал Кехмана банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Задолженность Кехмана перед кредиторами составляет 9 млрд рублей. Среди кредиторов — Сбербанк (в реестр включены требования на 4,3 млрд рублей), Райффайзенбанк (420,1 млн рублей), «Промсвязьбанк» (1,7 млрд рублей), «Юникредит банк» (434,3 млн рублей), ООО «Аквамарин» (1,4 млрд рублей) и ООО «Пулковская торговая компания» (904 млн рублей).